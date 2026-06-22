Piero Hincapié, otro central que gusta en el Real Madrid: primer contacto

Fran Fuentes 22 JUN 2026 - 21:41h.

El ecuatoriano encaja en el perfil que pretende firmar Mourinho para cerrar la defensa

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El Real Madrid sigue su tarea en busca de otro defensa central, además de Ibrahima Konaté. Es petición expresa de José Mourinho y, si bien la opción de Nico Schlotterbeck se diluye por su lesión, la intención es la de buscar a un jugador de perfil zurdo, aunque, tras el fichaje de Marc Cucurella, ya no es tan urgente que juegue como lateral. Pese a todo, se sigue valorando. Nombres como Alessandro Bastoni o Rubén Dias, han sonado más recientemente, al igual que, semanas atrás, Riccardo Calafiori o Josko Gvardiol. Aunque el último en sumarse a esta terna es Piero Hincapié, jugador del Arsenal.

Así lo adelanta Rodra, periodista especializado en fichajes del Real Madrid, en ESPN. Según la citada información, el Real Madrid ya ha preguntado por el central, de 24 años, para conocer su disponibilidad. Por lo tanto, ya se habría establecido el primer contacto para tratar de abordar su fichaje.

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La necesidad del Real Madrid antes de fichar a Piero Hincapié

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Por otra parte, el Real Madrid está atado de pies y manos hasta que no logre dar salida a algunos jugadores. En la línea defensiva, por ejemplo, se trata de encontrar acomodo a Raúl Asencio, ya que en este momento hay cinco centrales en la primera plantilla que, de hecho, serían seis si se cierra la llegada de Piero Hincapié. Del mismo modo, las salidas de Fran García, Ferland Mendy e incluso de Álvaro Carreras, siempre y cuando la oferta sea buena, también se abordarán en lo que resta de verano.

En cuanto al coste de la operación, hay que tener en cuenta que Piero Hincapié ha jugado en el Arsenal como cedido por el Bayer Leverkusen, aunque el club londinense firmó una obligación de compra, tasada en 52 millones de euros, para seguir más allá del 30 de junio. En este sentido, aún se desconoce la duración del contrato que firmará con los gunners, pero se espera que sea de larga duración, lo que dificultará las negociaciones en clave Real Madrid.

Así las cosas, el defensor se encuentra concentrado con la selección de Ecuador, disputando el Mundial. En cuanto a su perfil, se trata de un jugador de 24 años y 1.83 metros, rápido al corte, con buena salida de balón y que ha acabado la temporada en un estado de forma ascendente, robándole el puesto de lateral izquierdo, precisamente, a Riccardo Calafiori, otro de los pretendidos por el Real Madrid.