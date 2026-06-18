Ibrahima Konaté, tercer fichaje oficial del Real Madrid: precio, contrato y rol en la defensa

Llega procedente del Liverpool con la carta de libertad

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Ya es oficial: Ibrahima Konaté ficha por el Real Madrid. El club blanco ha confirmado este jueves la incorporación del central, que llega con la carta de libertad tras acabar contrato con el Liverpool FC, aunque tras una prima de fichaje importante, convirtiéndose de esta manera en el tercer refuerzo oficial del nuevo equipo de José Mourinho.

"El Real Madrid C. F. e Ibrahima Konaté han alcanzado un acuerdo por el que será jugador del Real Madrid las próximas cuatro temporadas, hasta el 30 de junio de 2030", ha informado el club blanco en un escueto comunicado.

Pese a que en un principio se daba por hecha la continuidad de Konaté en el Liverpool, finalmente no renovó su contrato, lo que le ha permitido marcharse con la carta de libertad. Eso sí, el Real Madrid le pagará una prima de fichaje de 20 millones de euros, un sistema habitual en los últimos años en el cuadro blanco. Firma un contrato de cuatro temporadas, hasta 2030.

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Dónde jugará Ibrahima Konaté en el Real Madrid

Con la llegada de Konaté, que tiene 27 años, la defensa madridista queda sobrepoblada. Rüdiger acaba de renovar hasta 2027, Huijsen llegó el pasado verano a cambio de 62 millones y Eder Militao y Raúl Asencio tienen contrato en vigor, lo que invita a pensar en una más que probable salida del central español.

A priori, Konaté se postula como titular en una línea defensiva que, con su once de gala, podría estar formada por Trent, Militao, el propio Konaté y Cucucurella., con Rüdiger y Huijsen como alternativas, lo que invita a pensar que podría haber bastantes rotaciones en la línea defensiva.

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De esta forma, el central francés se convierte en la tercera incorporación oficial del equipo de José Mourinho, que arrancó la semana anunciando a Marc Cucurella y confirmó también este miércoles la incorporación de Bernardo Silva. Además, también tiene atado el fichaje de Dumfries mientras perfila la llegada de Enzo Fernández para la medular.