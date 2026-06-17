El Real Madrid quiere otros dos centrocampistas además de Bernardo Silva y Enzo Fernández es el objetivo

Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 18:09h.

El fichaje de Bernardo Silva ha sido solo la primera pieza del plan que quiere llevar a cabo José Mourinho para revolucionar el centro del campo del Real Madrid

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Bernardo Silva ha sido solo el principio. El Real Madrid quiere llevar a cabo una profunda reestructuración este verano y ha comenzado ajustando sobre todo la defensa con Marc Cucurella, Dumfries, Konaté y a la espera de cerrar un último central. Tras la zaga, el centro del campo es la posición que más dudas deja a José Mourinho, aún más después de conocer la decisión de Nico Paz de permanecer una temporada más en el Como, y por eso una de sus primeras peticiones fue Bernardo Silva al que llamó personalmente para convencerle de fichar por el Madrid. El portugués es una pieza importante para reforzar el centro del campo, pero según ha podido saber ElDesmarque, Mourinho todavía quiere fichar a otros dos centrocampistas.

El club está trabajando para dar salida a algunos jugadores como Dani Ceballos, que podría llegar a un acuerdo para rescindir su contrato con el club y salir gratis este verano, Camavinga o incluso Tchouaméni y Fede Valverde de los que aún colea su pelea durante un entrenamiento. Salidas obligatorias para liberar fichas y limite salarial si quieren traer a otros dos hombres para el centro.

Enzo Fernández, objetivo prioritario para Mourinho

Según informan en Marca, el objetivo prioritario del Real Madrid para reforzar la medular sería Enzo Fernández. El futbolista argentino ya se ha dejado querer en varias ocasiones por el club blanco, pero la operación no sería tan sencilla como lo ha sido la de Cucurella, que también jugaba en el Chelsea. Por Enzo el club londinense podría pedir mucho más dinero atendiendo al valor de mercado del argentino (90 millones según Trasfermarkt.es) y no aceptaría una cifra menor a los 120 millones de euros. Lo positivo en estas negociaciones es que el Chelsea no se cerraría a una venta y Xabi Alonso ya ha expresado que no quiere retener jugadores en contra de su voluntad, por lo que el Madrid tiene opciones de negociar su fichaje.

Además de Enzo, y en caso de que no pueda concretarse su fichaje, José Mourinho ya ha puesto sobre la mesa otro jugador para que el club lo siga de cerca: Mateus Fernández. Su actual equipo, el West Ham, ha descendido de la Premier a Championship y ya hay muchos equipos de la élite que quieren ficharle. La llamada del club blanco podría cambiar su futuro por completo. Otro de los centrocampistas que también han sonado en los últimos días es el de Ayyoub Bouaddi, una de las mayores promesas de este mundial con solo 18 años. El marroquí podría dar el salto a un grande de Europa después del Mundial con Marruecos. También Kees Smit, con Jorge Mendes haciendo un papel fundamental, podría ser el otro elegido para completar la revolución del Real Madrid.