¿Por qué han estado Enzo Fernández, Marc Cucurella y Joao Pedro en Madrid?

Redacción ElDesmarque Madrid, 28 ABR 2026 - 11:00h.

Los tres jugadores del Chelsea han estado en Madrid junto a sus parejas

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El viaje de Enzo Fernández, Marc Cucurella y Joao Pedro a Madrid ha desatado muchos rumores. Los tres jugadores del Chelsea, después de jugar la semifinal de la FA Cup contra el Leeds United donde los 'blues' ganaron por 1 gol a 0, han pasado su día de descanso en la capital española. Enzo Fernández, autor del único tanto del partido, lleva varios meses relacionado con el Real Madrid y, hace algunas semanas, dijo que Madrid "le gusta mucho". Liam Rosenior, el que por entonces era entrenador del Chelsea, y el club le sancionarían internamente por esas declaraciones. Marc Cucurella, que disputó 90 minutos del encuentro ante el Leeds, también ha estado en la agenda de clubes españoles y, en concreto, en la del Atlético de Madrid. El motivo de la 'excursión' de los tres jugadores del conjunto inglés a Madrid ha sido por asistir a un partido del Mutua Madrid Open, pero eso no ha frenado los rumores en las redes sociales.

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Enzo Fernández, Marc Cucurella y Joao Pedro han estado en Madrid

Los tres jugadores del Chelsea aprovecharon sus días de descanso para desplazarse a la capital española, donde asistieron al torneo de tenis Mutua Madrid Open y disfrutaron de tiempo de ocio por el centro de la ciudad, acompañados, en el caso de Enzo Fernández y Marc Cucurella, por sus parejas; Valentina Cervantes y Claudia Rodríguez. Este tipo de escapadas son habituales en el calendario futbolístico cuando no hay compromisos inmediatos, especialmente tras partidos de alta exigencia como la semifinal de la FA Cup que disputó el Chelsea el pasado domingo. El conjunto inglés no está en ninguna competición europea y, por tanto, no tiene encuentros durante la semana. La presencia de los tres futbolistas no ha pasado desapercibida, especialmente por Enzo Fernández, cuya visita se produce semanas después de haber sido sancionado por el club tras unas declaraciones en las que dejaba entrever su interés por residir en Madrid. Aquellas palabras alimentaron rumores sobre un posible futuro en el fútbol español, lo que ha provocado que su estancia en la ciudad sea interpretada más allá de un simple viaje personal. Marc Cucurella también ha sido relacionado con el Atlético de Madrid, pero en el caso del catalán, no ha habido ningún acercamiento público.

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Enzo Fernández y Marc Cucurella, posibles fichajes de Real Madrid y Atlético

Los dos jugadores del Chelsea encajarían a la perfección en Real Madrid y Atlético y esta visita a Madrid, ilusiona a los aficionados de los dos equipos de la capital española. El fichaje de Enzo Fernández por el conjunto blanco, solucionaría muchos de los problemas que ha tenido durante toda la temporada en la medular. El Madrid incorporaría un jugador consagrado en el fútbol europeo, con un gran toque de balón y que, además, ya ha sido importante en equipos campeones, como lo fue con el Chelsea en el Mundial de Clubes y con Argentina en el Mundial de Qatar 2022. Respecto a Marc Cucurella, el lateral izquierdo es un jugador intenso y un gran defensor y pasaría a ser uno de los capitanes generales de Diego Pablo Simeone en caso de llegar al Atlético. La 'excursión' a Madrid de los dos, ha desatado los rumores en las redes sociales, pero la salida de ambos se prevé difícil ya que son jugadores muy importantes para los 'blues' y pagar su fichaje supondría un desembolso bastante grande.