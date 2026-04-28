Los siete jugadores señalados por Álvaro Arbeloa para salir del Real Madrid

Varios futbolistas, en la rampa de salida a raíz de las decisiones del técnico

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El Real Madrid prepara una revolución silenciosa para el próximo mercado de fichajes. Sobre todo en la línea defensiva. No se producirán salidas de pesos pesados, al menos a priori, pero sí que hay varios futbolistas señalados para marcharse. Durante las últimas semanas, Álvaro Arbeloa ha dejado varias pistas de los planes de futuro del club. Y a tenor de sus decisiones, hay siete jugadores que están en la rampa de salida.

Los siete señalados del Real Madrid

Gonzalo García. De la noche a la mañana, el delantero ha desaparecido por completo. No jugó ni un minuto en los cuatro partidos ante Manchester City y Bayern y lleva cerca de dos meses sumido en el ostracismo. Salió en el 81' ante el Betis y en el 84' ante el Girona y no tuvo minutos ante Alavés, Mallorca ni Atlético. Es el último en la línea de rotación ofensiva y el Real Madrid ya le ha puesto precio de salida.

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Dani Carvajal. Su caso ha sido el más viral. Una lesión muscular en septiembre y una lesión de rodilla en noviembre liquidaron su temporada. Desde entonces, sólo 29 minutos en Champions League y sólo 400 minutos en LaLiga. Tiene 34 años, acaba contrato y parece 'castigado' por Arbeloa.

Dani Ceballos. Otra temporada en el limbo. Cada vez que ha tenido la oportunidad de jugar, cae lesionado. No juega ni un solo minuto desde el 21 de febrero y se quedó fuera de la convocatoria ante el Betis por decisión técnica, al parecer por un encontronazo con Arbeloa. Parece sentenciado.

David Alaba. Su caso parece el más evidente: acaba contrato y se irá en verano. Sólo ha jugado 400 minutos en toda la temporada y sólo ha sido titular en cuatro partidos. Jugó 17 minutos ante el Betis el viernes casi dos meses después de su aparición anterior.

Raúl Asencio. También ha tenido sus más y sus menos con Arbeloa. Unas molestias sospechosas, una gastroenteritis y un ostracismo cuanto menos extraño. En los dos últimos meses sólo ha jugado un partido. Tiene contrato hasta 2031 y, con un cambio de entrenador, podría tener hueco en la plantilla.

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Franco Mastantuono. Oportunidades ha tenido, sobre todo a principio de curso, pero las ha desaprovechado todas. No es titular en LaLiga desde el 1 de febrero. La sensación es que necesita una cesión para adaptarse al fútbol europeo. Sólo ha marcado tres goles en toda la temporada, uno por cada competición.

Fran García. Ya intentó salir en enero y el Real Madrid le cerró la puerta de manera sorprendente. Está por detrás de Carreras y de Mendy en el lateral zurdo. Sin lesiones de por medio, sólo ha participado en tres de las 14 últimas jornadas. Tiene contrato hasta 2027, pero apunta a salir.