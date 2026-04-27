Celia Pérez 27 ABR 2026 - 20:02h.

Adrián Fouz analiza la situación del futuro del banquillo blanco

ElDesmarket Temporada 1 Programa 24

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Probablemente, el Real Madrid vive uno de los años más complejos, sin nada en juego en el mes de abril, con LALIGA casi imposible, y eliminado de Champions League en cuartos. El rendimiento de los jugadores está bajo el foco, pero también el de su entrenador, Álvaro Arbeloa, que está más que cuestionado especialmente tras la debacle frente al Bayern de Múnich. Todo ello lleva a mirar a posibles sustitutos con nombres como el de Pochettino, Mourinho o Scaloni en la lista de un Florentino Pérez que tiene muy claro que en esta ocasión no se va a dejar asesorar por nadie para elegir al inquilino del banquillo blanco.

Así lo ha desvelad Adrián Fouz en ElDesmarket, que asegura que el club blanco ha sondeado a Scaloni, seleccionador argentino, como posible candidato para tomar las riendas del banquillo blanco, a la vez que será el presidente blanco el encargado de elegir al candidato final.

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"Esto va para largo un poco. Al menos durante el próximo mes, mes y medio. Vamos a ver si el Real Madrid, en función del entrenador que elija, por ejemplo si va a ser un Pochettino, que va a estar en el Mundial, va poder anunciarlo antes o después. Hay muchos nombres y se siguen añadiendo nombres a la lista. De lo que está claro es que va a ser Florentino Pérez el que sí decida el que va a ser el entrenador la próxima temporada", comenzó apuntando.

"Me consta que el año pasado con Xabi Alonso, él no las tenía todas consigo y se dejó asesorar un poco más, pero viendo la deriva de esta ultima temporada va a ser él el que tome esa decisión definitiva", añadió.

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El Real Madrid sondea a Scaloni

"Pochettino va a ser uno de los nombres que más le ha gustado. Ya en los últimos años venía sonando con fuerza y el último que se ha sumado, que se comenta que ha sido sondeado, incluso de manera directa por el Real Madrid es el de Scaloni, el seleccionador de Argentina", finalizó.