El lateral del Real Madrid se marchó al vestuario antes del pitido del árbitro

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Dani Carvajal sigue condenado al ostracismo. El lateral no tuvo minutos en la visita del Real Madrid al Betis, algo que se ha convertido en habitual durante los últimos meses, y empieza a ver casi imposible su presencia en el Mundial 2026. En La Cartuja, además, el español dejó una imagen cuanto menos curiosa ante la mirada de Álvaro Arbeloa.

Acostumbrado ya a estar en el banquillo, Carvajal estuvo sentado junto a Gonzalo y Asencio en la primera fila de asientos del estadio sevillano. Desde allí comentó las jugadas y presenció el encuentro casi al completo. Y decimos 'casi' porque se perdió los últimos segundos de la primera mitad.

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Tal y como captaron las cámaras de Movistar, Carvajal se marchó a vestuarios antes de que el árbitro señalara el descanso. "Última jugada", dijo a sus compañeros en el 45' mientras se levantaba de su asiento. El colegiado acabó añadiendo 1 minuto, pero el lateral ya enfilaba los vestuarios. Gonzalo y Mastantuono se frenaron en su camino, por lo que Carvajal fue el único que se fue al vestuario antes de tiempo.

Todo ello, además, ante la atenta mirada de Arbeloa. El aún técnico del Real Madrid giró la cabeza y observó cómo uno de sus capitanes se marchaba del terreno de juego antes de tiempo. Todo ello en un partido en el que, una vez más, no jugó ni un solo minuto, pues Álvaro apostó de inicio por Trent Alexander-Arnold, quien completó el partido. Algo que, por desgracia para el español, ha dejado de ser noticia.

Desde que regresó de su lesión de rodilla, a principios de enero, Carvajal parece condenado. El Real Madrid ha disputado 26 partidos y Dani sólo ha tenido minutos en 12 de ellos, siendo titular únicamente en cuatro ocasiones. Un conjunto de decisiones que parecen empujarle a salir a final de temporada.