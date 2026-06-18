Alberto Cercós García 18 JUN 2026 - 09:46h.

Marc Cucurella ya habla como nuevo futbolista del Real Madrid, en plena fase de grupos del Mundial

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Marc Cucurella pone voz por primera vez a su fichaje por el Real Madrid. El lateral izquierdo, concentrado con la selección para disputar el Mundial, explica cómo se desarrolla una operación que se resuelve en apenas un par de días y reconoce que la llamada del conjunto blanco despejó cualquier duda sobre su futuro. El internacional español asegura que la rapidez con la que se cierra el traspaso también le permite centrarse plenamente en la cita mundialista después de concretar uno de los movimientos más importantes de su carrera.

"Creo que en un día y medio o dos se hizo todo. Por mí mucho mejor, mucho más rápido, sin dolores de cabeza. Al final ya se ha cerrado y muy feliz. Feliz por mi fichaje y sobre todo también para poder estar centrado en la selección", explica Cucurella en una entrevista publicada por El Mundo. El defensa admite que tenía otras opciones sobre la mesa, pero deja claro que la propuesta del Real Madrid cambia por completo el panorama. "Al final había diferentes opciones, pero cuando llegó la del Madrid no me lo pensé. Creo que es una oportunidad única. Jugar para el Real Madrid es un honor y no muchos jugadores lo pueden decir", asegura.

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Marc Cucurella y la llamada de José Mourinho

Uno de los momentos clave de la operación llega durante la conversación que mantiene con José Mourinho por teléfono. El técnico portugués le transmitió, cuenta Cucurella, confianza y le dejó entrever qué papel espera de él en su nuevo proyecto. "Estuvimos hablando y me dijo que tenía muchas ganas de trabajar conmigo, que me iba a adaptar muy bien, que el Madrid era un gran club. Luego me dijo que me fuese muy bien en el Mundial y que nos veríamos en Madrid", revela el nuevo futbolista madridista, unas palabras que terminan de convencerle para aceptar la oferta del club blanco.

Cucurella también confiesa que tanto él como su entorno tuvieron claro desde el primer momento cuál debía ser la decisión. "Creo que tanto yo como mi entorno, mi familia, lo teníamos claro, que es una oportunidad que no podíamos rechazar", comenta. El internacional considera que este paso supone cumplir uno de los grandes sueños de su carrera. "Cuando eres niño, sueñas con jugar en grandes equipos y creo que el Real Madrid es uno de ellos. Es el equipo con más Champions del mundo y ojalá poder ganar títulos con ellos y tener una etapa muy bonita", señala.

El lateral también explica qué supone para él incorporarse al conjunto blanco más allá del prestigio del club. Cucurella reconoce que siempre le ha llamado la atención la capacidad del Real Madrid para cambiar el rumbo de los partidos más complicados y espera vivir ahora esa experiencia desde dentro. "Creo que tiene una mística... no sé cómo decirlo, es impredecible. Muy poca gente viendo los partidos se explica cómo puede ser que el Real Madrid remonte o gane partidos cuando parece que está contra las cuerdas. Poder ser parte de ello, poder vivir esa sensación desde dentro, poder experimentar esas noches mágicas es una cosa que como futbolista creo que a todo el mundo le agrada. Si te dan la oportunidad de vivir eso, quedan pocas dudas", concluye.