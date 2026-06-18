Víctor Muñoz se va contra pronóstico al Liverpool: Real Madrid y Osasuna comparten tajada millonaria

Ángel Cotán 18 JUN 2026 - 00:48h.

El extremo estaba en conversaciones con el Newcastle

El Real Madrid se frota los ojos con las notas del Inglaterra-Croacia

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El Mundial 2026, además de por el brillo de sus grandes estrellas, se está caracterizando por los movimientos que se están realizando en el mercado. Ocurrió con Marc Cucurella y el Real Madrid, pero no es el único caso similar que se vive en la concentración de la Selección Española. Este jueves se ha confirmado el nuevo destino de Víctor Muñoz. Contra todo pronóstico.

Según avanza el experto en mercado Fabrizio Romano, el veloz extremo abandonará Osasuna para poner rumbo... ¡al Liverpool! Pese a estar en negociaciones avanzadas con el Newcastle, el conjunto red ha irrumpido con fuerza y consigue el fichaje de Víctor Muñoz.

Víctor Muñoz, contra pronóstico al Liverpool

Con el internacional español ultimando su recuperación en la concentración nacional, el Liverpool ha adelantado por la derecha al Newcastle. En tiempo récord, el gigante inglés alcanzó un acuerdo personal con el futbolista catalán. Cerrada esta parte importante de la operación, los reds han puesto el dinero sobre la mesa y han activado su cláusula de rescisión.

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Así lo informa la citada fuente: "Newcastle en conversaciones avanzadas durante días pero el Liverpool FC entra en el acuerdo, acuerda verbalmente términos con Muñoz y activa la cláusula de rescisión de 40 millones de euros. Todo listo para ser firmado y otra gran sorpresa".

De esta forma, Real Madrid y Osasuna repartirán una tajada millonaria por el extremo izquierdo. A sus 22 años, Víctor Muñoz dejará veinte millones de euros en las arcas rojillas tras una gran temporada en LALIGA EA Sports. En lo que respecta al club blanco, además de guardarse una opción de recompra, se aseguró el 50% de los derechos federativos del atacante. De esta forma, en el Santiago Bernabéu también ingresarán veinte millones de euros. Sin duda, Víctor Muñoz ha protagonizado otra de las grandes sorpresas de este interesante mercado de verano.