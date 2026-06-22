La compensación millonaria que recibirá el Real Madrid por la venta de Mario Gila

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 13:39h.

El defensa estuvo hace meses en la órbita del Atlético de Madrid y del AC Milan

El Atlético sigue de cerca a Mario Gila, con el Real Madrid atento a la jugada

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El baúl de millones del Real Madrid puede crecer considerablemente con un movimiento inesperado para las arcas blancas gracias a la negociación abierta entre la Lazio y el Nápoles por Mario Gila. El defensa español salió del Real Madrid con una cláusula para mantener el 50% de los derechos en una futura venta, y su gran temporada promete una buena suma para darle más espacio a Florentino Pérez de cara a futuros movimientos.

El analista Álvaro Von Richetti ha desvelado en Cope en las últimas horas que el ex del Real Madrid es uno de los elegidos para comandar la zaga del nuevo Nápoles de Massimiliano Allegri. Sin nada cerrado, la cifra está en torno a los 15 millones de euros pero los clubes todavía están apretando para ajustar la cifra porque la situación de Mario Gila es bastante particular, ya que acaba contrato en 2027. Las intenciones de la Lazio eran las de blindar al jugador con un precio cercano a los 30 millones, ya que había estado en el radar de equipos como el Atlético de Madrid, pero su cuenta atrás no parece ayudar en ese camino.

Mario Gila es uno de los defensas de moda en el Scudetto y ha escalado en el panorama europeo después de salir del club blanco en una época donde no tenía espacio para brillar. El central nacido en Barcelona llegó a La Fábrica en el año 2018 para formar parte del Juvenil A, desde donde ascendió en las categorías inferiores hasta deslumbrar en el Real Madrid Castilla. Tal fue su repercusión que llegó a debutar en el primer equipo. Con presencia en partidos de pretemporada en 2021 y algunos minutos oficiales contra el Espanyol en LaLiga, Gila no tenía espacio en la élite con Militao, Nacho, Rudiger y Alaba, por lo que buscó una salida en Italian.

En ese verano de 2022 el Real Madrid vendió al jugador a la Lazio por unos seis millones de euros, pero el marco estratégico fue aún mejor porque la dirección deportiva incluyó el 50% de sus derechos de cara a una futura venta. Si finalmente el conjunto blanco recibe unos 7 u 8 millones de euros no será una operación trascendente para el resto del mercado de fichajes, pero sí una suma bastante buena que define el buen hacer de la dirección deportiva ante la salida del talento joven.