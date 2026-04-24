El Atlético de Madrid pelea el fichaje de Mario Gila con tres grandes de Italia

Fran Fuentes 24 ABR 2026 - 10:00h.

El zaguero acumula intereses en todo el continente; el Real Madrid se llevaría el 50% del traspaso

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El Atlético de Madrid ya piensa en el mercado de fichajes de cara al próximo curso. Y es que, más allá de Julian Brandt para el centro del campo y un relevo generacional para Jan Oblak, Mateu Alemany busca apuntalar la defensa. El director deportivo tiene entre sus opciones a Mario Gila, central de la Lazio. Y es que la posición de central ha traído algún quebradero de cabeza al conjunto rojiblanco, donde David Hancko se ha asentado pero ni Josema Giménez, ni Clément Lenglet ni tampoco Robin Le Normand acaban por asentarse o tener continuidad, y encima tienden a los errores individuales. En este sentido, el Cholo Simeone sigue buscando alguien que le dé esa regularidad que necesita para mantener el bloque sólido e inexpugnable. Sin embargo, el club colchonero no lo va a tener fácil para conseguir su fichaje.

Y es que, según informa Nicolo Schira, tres de los clubes italianos más potentes le tienen en su lista y monitorizan su rendimiento de cara a una futura operación. De este modo, la Juventus, el Nápoles y el AC Milan, además del Atlético de Madrid, han sondeado la incorporación del zaguero español. En el caso del club milanista, lo cierto es que estuvieron muy cerca de cerrar su fichaje el pasado mercado de enero por una cifra de 20 millones de euros, aunque finalmente no se acabó haciendo.

En este sentido, Mario Gila está demostrando ser uno de los centrales más sólidos de Italia. Sus estadísticas defensivas están muy por encima de la media y, aunque la Lazio está un poco descolgada de los puestos europeos, la temporada del central barcelonés, que en agosto cumplirá 26 años, está siendo bastante positivo.

El Real Madrid se guarda un 50% del traspaso si la Lazio vende a Mario Gila

Así las cosas, el valor de mercado de Mario Gila se alza hasta los 30 millones de euros. El Real Madrid le permitió salir hace apenas dos cursos por solo seis millones de euros, y ahora quintuplica ese valor. Sin embargo, los blancos se guardaron el 50% de una recompra, previendo un beneficio importante en caso de que el jugador explotara como futbolista. Algo que ha acabado sucediendo en la Serie A.

No es de extrañar que, por ejemplo, Luis De la Fuente lo tenga en cuenta como una alternativa en la Selección Española. Si bien es cierto que, con centrales como Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Dean Huijsen o Dani Vivian, sus predilectos en los últimos años, tiene difícil acudir al Mundial, no sería de extrañar verle acudir al Mundial en caso de que se dé alguna baja reseñable en dicha posición. Aunque, eso sí, a priori sus opciones son remotas.