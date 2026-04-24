Asís Martín 24 ABR 2026 - 07:21h.

Por qué la jornada 33 de LALIGA se juega antes que la jornada 32

Duelo clásico en el Estadio Metropolitano este sábado a partir de las 21.00h

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La constante acumulación de partidos hace que sea más fácil pasar página y restañar las heridas deportivas, aunque las físicas lógicamente no tienen casi tiempo para la sanación. Disputada ya entre semana la adelantada jornada 33 de LALIGA EA Sports, este fin de semana nos ofrece por contra la 32, que en el caso del estadio Metropolitano va a servir un clásico del campeonato, como es el partido que va a enfrentar al Atlético de Madrid y al Athletic Club de Bilbao.

La pelota echará a rodar en el coliseo colchonero a partir de las 21.00 horas y como ocurre ya a estas alturas de la campaña, los tres puntos en liza pueden definir bastantes de las aspiraciones de ambas escuadras. Los pupilos del Cholo Simeone querrán recuperar sensaciones tras caer en la final de la copa del Rey ante la Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo, y haber perdido (3-2) ante el Elche CF de Eder Sarabia, el miércoles en el estadio Martínez Valero de la localidad alicantina.

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Los de Diego Pablo Simeone acumulan 4 derrotas seguidas en liga y siguen siendo una presa fácil para aquellos equipos que necesitan sumar puntos en la tabla ya que, por primera vez en la era Simeone, el Atlético está utilizando jugadores de la cantera para dar descanso a los titulares.

Por su lado, la tropa de Ernesto Valverde llega con mucho alivio a Madrid después de haber vencido por (1-0) el martes al CA Osasuna de Alessio Lisci en su primer derbi vasco ganado en toda la temporada y su primera portería a cero en cuatro meses y medio, lo que le permite tener ya el descenso muy lejos e incluso reabre sus aspiraciones de acabar el curso en Europa.

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El Atlético cuenta con 5 apercibidos de sanción (Ruggeri, Baena, Nahuel Molina, Sorloth y Nico González), mientras que el Athletic tiene otros 5: Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta, Aitor Paredes, Oihan Sancet y Alex Berenguer

Los once titulares que puede alinear el Cholo Simeone en el Atlético de Madrid...

El conjunto colchonero regresa a casa. El técnico argentino, como viene haciendo en las últimas jornadas, tiene previsto alinear un once lleno de rotaciones porque el partido de ida de las semifinales de la Champions League contra el Arsenal que se disputará el miércoles que viene a las 21:00h, está a la vuelta de la esquina.

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Para el encuentro frente al Athletic Club, José María Giménez será baja por lesión y Thiago Almada por sanción, ya que fue expulsado la jornada pasada. Alexander Sorloth, David Hancko y Ademola Lookman serán duda hasta el último momento y se espera que Matteo Ruggeri vuelva a la convocatoria después de sus molestias. Julián Álvarez, Koke y Marcos Llorente también irán convocados tras una semana de descanso después de disputar muchos minutos de la final de la Copa del Rey del pasado fin de semana.

Respecto al once, Oblak continuará de titular, Julio Díaz y Boñar podrían seguir dando la sorpresa en los laterales, Pablo Barrios no será de la partida y Nico González, el mejor jugador colchonero contra el Elche, será la máxima referencia del ataque.

Posible once del Atlético de Madrid frente al Athletic Club: Portero: Jan Oblak; Defensas: Julio Díaz, Lenglet, Pubill, Nahuel Molina; Centrocampistas: Koke, Obed Vargas, Mendoza, Baena; Delanteros: Nico González, Giuliano Simeone.

La posible alineación de Ernesto Valverde este sábado con el Athletic Club en la Jornada 32 de LALIGA...

El choque ante Osasuna dejó a muchos damnificados, aparte de la sanción -por ver dos tarjetas amarillas- del centrocampista Mikel Jauregizar. Por ejemplo, el lateral izquierdo Yuri Berchiche se retiró del terreno de juego con una especie de taquicardia que le hacía ahogarse, y además los también defensas Aymeric Laporte y Yeray Álvarez sufrieron diferentes problemas musculares en el duelo ante los navarros.

En cualquier caso, Valverde pudiera salir en Madrid con Unai Simón bajo los palos; en defensa con Jesús Areso o Gorosabel, Dani Vivian, Aitor Paredes y (si no llegase Yuri) Adama Boiro o Iñigo Lekue; en el centro del campo harían pareja Iñigo Ruiz de Galarreta y Alex Rego; teniendo por delante a Iñaki Williams, Oihan Sancet y Nico Williams, quedando la punta del ataque para Gorka Guruzeta o Alex Berenguer quien también pudiera ocupar de todas formas la plaza de Sancet en el enganche.