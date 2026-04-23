El Atlético vislumbra al posible sustituto de Jan Oblak: "Llevan semanas siguiéndole"

Ángel Cotán 23 ABR 2026 - 13:13h.

El capitán rojiblanco cuenta con intereses exóticos

Mateu Alemany perfila los cambios en la portería del Atlético

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El Atlético de Madrid afronta un intenso a la par que extraño final de temporada. Tras la derrota en la final de la Copa del Rey, el equipo colchonero volvió a repartir minutos en LALIGA EA Sports con la ida de semifinales de Champions League a la vuelta de la esquina. Diego Pablo Simeone está gestionando un calendario que no da respiro y en el que también debe supervisar los movimientos que cocina Mateu Alemany de cara a la próxima temporada.

Se esperan cambios prácticamente en todas las parcelas del campo, impulsados por la necesaria salida de algunos futbolistas y la opción de rejuvenecer la primera plantilla rojiblanca. La dirección deportiva avanza por varios nombres en silencio, aunque mantiene la duda en la portería.

Más allá de la final copera, el buen nivel de Juan Musso en citas importantes le brindan muchas opciones de ser el portero titular la próxima campaña. El foco está puesto sobre Jan Oblak, con un alto salario y tentado por países exóticos. Mientras tanto, Mateu Alemany se cubre las espaldas.

El Atlético vislumbra al posible sustituto de Jan Oblak

El Atlético estaría siguiendo la pista a un joven portero que está cuajando una seria temporada en Europa. El nombre, avanzado por el periodista Ángel García (Cazurreando.com), es el de Noah Atubolu. El guardameta del Friburgo, verdugo del Celta de Vigo en la UEFA Europa League, es una de las opciones que maneja Mateu Alemany para sustituir a Jan Oblak en caso de salida.

Según la citada fuente, la dirección deportiva colchonera ha seguido en directo a este meta alemán de 23 años y de 1,90 metros de altura: "Emisarios atléticos llevan semanas siguiéndole, la última vez ante el Celta de Vigo en Balaídos".

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El movimiento quedaría a expensas de resolver el futuro de Obalk, leyenda rojiblanca que cuenta con propuestas de Arabia Saudí. Noah Atubolu, canterano del Friburgo y ahora indiscutible en el primer equipo, tiene contrato en vigor hasta junio de 2027 y un valor de mercado que ronda los veinte millones de euros.