Lo que pretende el Chelsea para dejar salir a Enzo Fernández al Real Madrid

Lucas Gatti 19 JUN 2026 - 08:05h.

Así está la situación del centrocampista argentino de cara a su posible fichaje por el conjunto blanco

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El Real Madrid va de lleno a por Enzo Fernández, mediocampista argentino del Chelsea de Inglaterra, y futbolista titular de la Selección Argentina. El entrenador José Mourhino pidió por él y en el club inglés están al tanto de la situación.

Según pudo saber ElDesmarque, la Casa Blanca está preparando una propuesta para hacerle llegar al Chelsea por el volante argentino, quién es objetivo prioritario para el nuevo director técnico merengue. El futbolista está al tanto de la situación y le seduce la idea de vivir en Madrid y jugar en el Real. Es más, ya dio el ok para negociar su sueldo. Solamente falta que se concrete la oferta del Madrid que enviará en los próximos días y convencer al equipo londinense de desprenderse de su máxima figura.

En Valdebebas, entienden que el fichaje de Enzo requeriría una inversión económica muy importante y las fuentes deslizan que se han considerado también otras opciones más asequibles como Mateus Fernandes, del West Ham, o Ayyoub Bouaddi del Lille. El Chelsea no se bajaría de 140 millones de euros para dejar salir al exjugador de River Plate, que es el valor de su cláusula de salida. El argentino disputó 54 partidos la temporada pasada, con 15 goles convertidos y dio 7 asistencias, siendo en varios encuentros el capitán del equipo.

En los últimos días, la dirigencia comandada por Florentino Pérez tiene negociaciones avanzadas con el entorno del futbolista y habrían llegado a un acuerdo de palabra por un contrato de seis años para Fernández. El Real ya trabaja en la preparación de una propuesta económica que permita entablar convenios formales con el club londinense, pero todavía no hubo comunicación formal entre ambas entidades.

El contrato de Fernández vence en junio de 2032. En abril de 2023, el centrocampista argentino firmó inicialmente un vínculo hasta 2031 tras su llegada desde el Benfica por 121 millones, pero la institución inglesa hizo uso de una opción para extender su relación por una temporada más, por lo cual el Real deberá pagar un buen dinero para rescindir el contrato del argentino de 25 años.

¿Arda Güler al Chelsea?

Tras las incorporaciones de Bernardo Silva, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries, el técnico portugués considera que aún falta una pieza de primer nivel para fortalecer la zona medular. Según Mourinho, el mediocampista sudamericano encaja perfectamente en ese perfil gracias a su capacidad para recuperar balones, distribuir juego, romper líneas y asumir responsabilidades en los partidos importantes.

La idea de la dirigencia blanca es cerrar cuanto antes la transferencia de Fernández, ya que el volante es titular en el seleccionado argentino y si le va muy bien durante el mundial, su cotización podría aumentar mucho más.

En caso de que suceda la salida de Fernández del Chelsea, el entrenador español Xabi Alonso pediría por la llegada de Arda Güler, futbolista turco de 21 años que se destaca en la Casa Blanca, que podría entrar en la negociación por el futbolista argentino, hoy figura de la Internacional Argentina en Estados Unidos, México y Canadá.