El Manchester City paga por el fichaje de Maresca más que el Real Madrid por Mourinho

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 18:03h.

Una compensación millonaria a pesar del despido del año pasado

Lo que pretende el Chelsea para dejar salir a Enzo Fernández al Real Madrid

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El efecto dominó en los banquillos de la Premier League tiene un último integrante en la élite con el acuerdo verbal entre Enzo Maresca y Manchester City para los próximos tres años. El pupilo de Pep Guardiola en el staff del conjunto citizen se convierte ahora en su sustituto en una extraña operación que deja un coste del fichaje superior a lo que ha pagado el Real Madrid por contratar a José Mourinho.

El italiano Enzo Maresca va a ser el nuevo entrenador del Manchester City después de una etapa de altibajos en el Chelsea del que fue despedido a principios de año. Las razones contractuales entre el técnico y The Blues han permitido una negociación en la que el City pagará una cifra cercana a los 20 millones de euros según ha publicado Sky Sports Italia, cinco más de lo que ha puesto encima de la mesa Florentino Pérez para recuperar a Mourinho desde el Benfica.

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El traspaso es una declaración de intenciones del Manchester City para mantener el estilo de juego de Guardiola, porque Maresca no sólo mantiene vivo el espíritu del toque, sino que lo ha vivido desde dentro. Enzo fue asistente de Pep en la famosa temporada 22/23 en la que los skyblues consiguieron el famoso triplete hasta levantar Champions League, Premier League y FA Cup.

La noticia en sí es que Manchester City y Enzo Maresca finalmente acuerdan las condiciones del nuevo contrato, por lo que los citizen pueden dar el paso para pagar la compensación por el fichaje.

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¿Por qué paga el Manchester City por un Maresca despedido en enero?

El Chelsea despidió a Enzo Maresca pero todavía lo tenía bajo contrato con tres años y medio por delante, lo que deja por delante ciertas obligaciones contractuales por las que el City ha tenido que negociar. De hecho la información de Sky Sports Italia especifica que el equipo blue cree que hubo contactos pasados entre el italiano y su nuevo club, lo que podría haber tenido repercusiones negativas en la temporada en la que fue despedido. Sin confirmación por parte de ninguna de las tres partes, todo apunta a las próximas 24 horas para llegar a la oficialidad.