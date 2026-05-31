Chelsea y Manchester United preguntan por Emmanuel N'Goran

Álvaro Borrego 31 MAY 2026 - 13:36h.

Tanto el Chelsea como el Manchester han mandado ojeadores para verlo en directo y han transmitido a su entorno que mantienen vigente ese seguimiento

Lo Celso, a vueltas con su futuro con el Betis a la espera

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Jean Emmanuel N'Goran llama a la puerta de varios de los clubes más importantes del mundo. Según ha podido saber ElDesmarque, el Chelsea y el Manchester United han sondeado al entorno del futbolista para conocer más a fondo su situación e incluso ambos clubes han mandado ojeadores para ver en directo cómo se desenvuelve uno de los mayores valores de la cantera del Real Betis Balompié, cuya cláusula de rescisión ronda los 30 millones de euros.

Esta temporada, el central africano tuvo una importante participación en la UEFA Youth League, se convirtió en campeón de la Copa del Rey Juvenil y se ha asentado con el Betis Deportivo, participando en diez ocasiones como titular. Tanto el Chelsea como el Manchester United han hecho saber que mantienen un seguimiento sobre el futbolista costamarfileño, al que han visto en directo en reiteradas ocasiones, aunque por el momento ese interés no se haya traducido en algo con mayor formalidad.

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Jean Emmanuel N'Goran (Tiébissou, Costa de Marfil, 1 de enero de 2007) se incorporó a la disciplina bética en enero de 2025, procedente de la escuela Young África de Ghana, para formar parte del Juvenil División de Honor, aunque tal ha sido su irrupción que ha terminado siendo una pieza importante en el filial e incluso ya sabe lo que es entrenar bajo las órdenes de Manuel Pellegrini. El Real Betis, en vistas de su proyección, se cubrió las espaldas renovando su contrato hasta junio de 2030.

Nada más acordar la renovación expresó que su "sueño ahora es jugar con el primer equipo y voy a dar el cien por cien para llegar". Un objetivo tan ambicioso como posible a medio plazo, dadas las extraordinarias condiciones que posee y sobre todo las esperanzas que hay depositadas en él. Emmanuel N'Goran se trata de un central zurdo de un gran manejo de balón y una planta física imponente, con 186 centímetros de altura y una capacidad sobresaliente para ganar duelos.