Basilio García Sevilla, 14 ABR 2026 - 12:56h.

Natural de Costa de Marfil, tiene contrato hasta 2030

Sí o sí a Pellegrini para la 2026/27

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En el Real Betis Balompié es de lo más común que Manuel Pellegrini vaya dando oportunidades en los entrenamientos a distintos jugadores de la cantera. Este martes, en el regreso al césped de los titulares tras el partido del domingo en Pamplona, ha llamado la atención la presencia de Jean Emmanuel N'Agoran, un defensa juvenil natural de Costa de Marfil que ha llamado la atención del chileno.

Emmanuel es uno de esos chicos que el Betis ha captado en edad temprana en África. En concreto, llegó en enero de 2025 procedente de la academia Young African Promises, con sede en Senegal. Comenzó a jugar en los equipos juveniles de la entidad verdiblanca, pero a principios de 2026 ha dado el salto al Betis Deportivo pese a seguir en edad juvenil, afianzándose y jugando todos los partidos excepto uno desde inicios de febrero.

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Tras proclamarse campeón de la Copa del Rey juvenil, la renovación de Emmanuel hasta 2030 fue anunciada el pasado Martes Santo, y en las últimas semanas ha ido entrando en los planes de Manuel Pellegrini, que le ha citado para varios entrenamientos.

Se trata de un central zurdo con una gran salida de balón, y como suele ser habitual en los futbolistas que llegan desde África, tiene unas condiciones físicas muy llamativas. Titularísimo en el primer filial verdiblanco, en la entidad tienen mucha confianza en él pese a que, como es lógico, tiene que pulir algunos aspectos del juego. Aunque aún es pronto para verle en el primer equipo, se espera que pueda explotar sus virtudes para llegar en un futuro a vestir la camiseta del Real Betis.

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Preparando el partido ante el Braga

Más allá de la presencia de Emmanuel, el primer equipo ha realizado su primer entrenamiento al completo de la semana tras la sesión de recuperación del lunes para los que dispusieron de más minutos en El Sadar. Las ausencias han sido las de Junior Firpo y Ángel Ortiz, mientras que Isco Alarcón sigue sumando entrenamientos con el equipo.

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La sesión ha comenzado con una larga charla de Manuel Pellegrini, consciente del transcendental partido que tiene el equipo este jueves ante el Sporting de Braga y que ya prepara en exclusiva. Además, se ha podido ver al chileno hablando con Ez Abde y Antony, la cara y la cruz del Betis en estos momentos en cuanto a rendimiento.