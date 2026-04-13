Basilio García Sevilla, 13 ABR 2026 - 18:44h.

Ramón Alarcón afirma que el entrenador continuará "sea cual sea el escenario"

Ramón Alarcón, el once de Simeone y el Elche en lontananza: "Ojalá lleguemos sin jugarnos los puntos"

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El Real Betis Balompié está en un momento clave de la temporada. Aspira a todo en la UEFA Europa League y también a ocupar una quinta plaza de LALIGA EA SPORTS que puede dar acceso a la próxima edición de la Champions League. Dos vías para llegar a la máxima competición continental, una con título europeo incluido, que Manuel Pellegrini brinda al club desde el banquillo.

Sin embargo, su posición como entrenador verdiblanco está discutida por ciertos sectores de la afición, que creen que el ciclo del chileno está acabado. En el club, sin embargo, no opinan lo mismo. Tanto es así, que el pasado mes de noviembre se anunció su renovación justo antes del derbi ante el Sevilla FC en el Ramón Sánchez-Pizjuán, saldado con clara victoria visitante.

En este sentido se ha expresado este lunes Ramón Alarcón, el CEO del Betis, que ha indicado en los micrófonos de Radio Sevilla que se cuenta con Pellegrini “sea cual sea el escenario” para la temporada que viene.

El ejecutivo bético entiende las críticas por los últimos resultados, pero afirma que no hay debate desde que se amplió el contrato del chileno. “Cuando hay una racha de cinco puntos de 21 es normal que se hable del entrenador y él lo lleva bien. Nosotros, la comisión deportiva tomamos decisiones, en noviembre se renovó al entrenador y se renovó al capitán Isco. Desde entonces ese tema no está en nuestro debate. Lo comprendo pero nosotros no lo debatimos. Ni me preocupa ni me ocupa”.

“Miramos que se estén cumpliendo los números. Si a mí el 15 de agosto cuando empezamos la temporada en Elche me dicen que a falta de cinco semanas para acabar la temporada estamos quintos, dependiendo de nosotros, y en cuartos de final de la Europa League, con 1-1 en el partido de ida... Comprendo que haya debate, cinco de 21. Si hacemos lo mismo hasta el final no conseguiremos el objetivo, pero por qué no vamos a hacer 12 de 21. Entiendo el debate de la calle, pero no está en la comisión deportiva”, continuaba Alarcón.

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El novelerío de la gente. “A la gente le gusta cambiar casi de todo y comprendo que se produzca desgaste. Más allá de que haya debate, que lo hay, la gente tiene que enfocarse, en que volvemos a ir a la Feria con muchas ganas y esperemos que con una semifinal por delante. Hasta aquí hemos llegado con cosas malas, pero algo habremos hecho bien para ir quintos. La competición es la que es y el Betis está quinto, es mejor que otros 15 equipos, que no es fácil. En la historia del Betis no lo hemos estado muchas veces. Estamos donde queríamos estar el 15 de agosto cuando comenzamos la temporada”.

El Betis de la 2026/27. “En esa comisión deportiva que toma las decisiones en el Betis, es Manu Fajardo quien nos trae el gran trabajo que hacen los scouting, la lista corta de posibles jugadores que podemos incorporar. En todos esos escenarios, la primera parte es el cuerpo técnico, así está el formulario de LaLiga. Y el cuerpo técnico en todos los escenarios que estamos manejando ahora, en todos los campos que manejamos con la dirección deportiva, en todos los escenarios el primero que aparece es don Manuel Pellegrini. El segundo, su segundo entrenador, y luego su preparador físico. No hay debate. El que está fijado en los presupuestos para la temporada que viene sea cual sea el escenario es Manuel Pellegrini”.