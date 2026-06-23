Celia Pérez 23 JUN 2026 - 10:41h.

El futbolista regresará a la casa blanca este verano

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El Real Madrid se ha convertido en el gran agitado del mercado de verano. Con Florentino Pérez decidido a dar un giro radical a la situación del equipo en los dos últimos años, sin títulos y convertidos en un polvorín, el dirigente blanco ha traído a José Mourinho como capitán de barco y ha cerrado tres fichajazos como son Bernardo Silva, Marc Cucurella e Ibrahima Konaté. Además también ha cerrado la renovación de Rüdiger y sigue muy pendiente de nombres como el de Nico Paz.

A pesar de que el futbolista del Como ya ha dejado muy claro cuál es su pensamiento, el de quedarse con Cesc Fábregas, el club blanco sigue en negociaciones con el club italiano para tratar de activar su cláusula de recompra. De hecho, tal y como desvela Matteo Moretto, tendrán una reunión este jueves para tratar el futuro del Nico Paz.

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En la casa blanca quieren traerlo de vuelta y ya en Madrid decidir qué hacer con él, aunque la opción que ahora mismo tiene más peso es volver a ponerlo en el mercado por unos 60 millones de euros. Por su parte, el Como quiere intentar retener al futbolista una temporada más.

Cabe recordar que el Real Madrid se reservó una opción de recompra de unos nueve millones y conserva el 50% de sus derechos económicos del futbolista, además de tener que aprobar posibles ofertas de terceros por él. Desde su salida de la casa blanca, su rendimiento en el Como fue muy destacado, lo que mantuvo abierta la posibilidad de un regreso al club blanco, además de convertirlo en uno de los grandes atractivos del mercado de fichajes.

En el último año, Nico Paz marcó13 goles y dio ocho asistencias en 40 partidos, convirtiéndose en una pieza clave del equipo dirigido por Cesc Fábregas.