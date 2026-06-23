Fran Duarte Madrid, 23 JUN 2026 - 10:32h.

El delantero del Real Madrid ha formado una sociedad letal con Olise y considera que es el jugador con el que mejor se entiende dentro del campo

La imagen viral de Mbappé en el Francia-Irak: les dice a los jardineros cómo se debe de achicar el agua

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Kylian Mbappé y Michael Olise han demostrado que son una de las parejas más letales de lo que va de Mundial. Ambos jugadores han encajado a la perfección y se entienden tan bien en el césped que cada vez que juegan juntos parece que los goles se les caen de los bolsillos. Una pareja que también ilusiona entre la afición madridista, que sueña con verlos juntos en el Real Madrid.

Mbappé quiere jugar al lado de Olise

Contra Irak, Mbappé consiguió otro doblete. Ya son cuatro goles de Kylian este Mundial y en dos de ellos ha sido asistido por Olise. Parece que han nacido para jugar juntos, se entienden a la perfección y Mbappé juega feliz porque sabe que tiene a un jugador que le encuentra en todos los desmarques haciéndolo fácil. Un hecho que confirma el propio Kylian, que se deshace en elogios sobre su compañero de selección y que algunos aficionados ya han tomado como un mensaje directo a Florentino Pérez para que haga lo imposible por fichar a Olise y poder jugar juntos también en el Real Madrid.

“Jugar con Michael es muy fácil”, comentó el delantero del Real Madrid en zona mixta tras el partido contra Irak. “Es un jugador que siempre tiene la cabeza levantada. Siempre trata de darle una solución, él siempre quiere jugar hacia delante, de servir a sus compañeros. Sabía que él me vería cada vez que iba a hacer movimientos, incluso si a veces el balón no me llega, no importa”, respondió Mbappé sobre Olise, dejando claro que es uno de los futbolistas con el que mejor se ha entendido en los últimos años. Aún así, no deja de ser la fase de grupos y todavía es muy pronto para valorar el rendimiento de ambos jugadores en este Mundial, sin embargo, Francia es uno de los equipos con mayor margen de progresión y seguro que acaban siendo una de las mejores parejas de atacantes de esta Copa del Mundo.