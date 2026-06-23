Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 09:43h.

El vídeo se ha hecho viral en redes sociales y cuenta con más de un millón de visualizaciones

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Francia selló su clasificación para la siguiente ronda del Mundial de 2026 tras imponerse con autoridad a Irak por 3-0 en Filadelfia. Kylian Mbappé volvió a ser el gran protagonista del encuentro con un doblete, mientras que Ousmane Dembélé completó la victoria de los de Didier Deschamps. Más allá del resultado, el partido será recordado por una circunstancia fuera de lo común y que podía ocurrir durante esta Copa del Mundo.

Una tormenta eléctrica obligó a suspender el encuentro en el descanso durante más de dos horas, cuando el marcador era 1 a 0 favorable a los franceses. La organización activó los protocolos de seguridad y aficionados, jugadores y personal del estadio tuvieron que 'buscar un refugio' hasta que las condiciones meteorológicas permitieron reanudar el choque. Durante ese parón, las lluvias dejaron varias zonas del terreno de juego completamente encharcadas. Mientras los operarios trabajaban a contrarreloj para retirar el agua acumulada y garantizar que el partido pudiera continuar con normalidad, se produjo una de las imágenes más virales de la jornada de ayer.

Kylian Mbappé les dice a los jardineros cómo achicar el agua

Las cámaras captaron a Kylian Mbappé observando los trabajos de mantenimiento mientras los jardineros intentaban eliminar los charcos que habían aparecido sobre el césped. Acto seguido, el delantero francés se acercó, les saludó y comenzó a realizar gestos con las manos indicando dónde debían de achicar el agua para acelerar el proceso. La escena no tardó en viralizarse en redes sociales. Muchos aficionados interpretaron el gesto con humor, viendo a Mbappé convertido improvisadamente en especialista en mantenimiento de campos de fútbol.

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Este ha sido el primer incidente meteorológico del torneo hasta la fecha. Una vez reanudado el juego, Mbappé, que ya había marcado un gol, hizo su segundo tanto de la noche y lideró una victoria que confirma a Francia como una de las grandes candidatas al título.