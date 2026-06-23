Tres sobresalientes y un suspenso en el triunfo de Francia ante Irak: notas y puntos

Doblete de Mbappé, dos asistencias de Olise...

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Francia suma y sigue. La selección gala ha logrado esta madrugada su segundo triunfo (3-0) en dos partidos en este Mundial 2026, sellando su pase a dieciseisavos de final ante una Irak pobre, que apenas inquietó la portería francesa y, para colmo, regaló el segundo gol que sentenciaba el encuentro tras un parón de dos horas por tormenta.

En ElDesmarque ponemos nota y evaluamos, de manera individual, la actuación de los jugadores de Francia y de Irak en este partido de la jornada 2 del Mundial 2026.

Las notas de Francia: aprobados y suspensos

Maignan (5): ni un solo tiro a puerta del combinado iraquí. Podría haber jugado su primo y nadie se habría dado cuenta.

Koundé (6): arrancó con varias incorporaciones al ataque, pero tras el parón de dos horas decidió que ya estaba todo casi decidido. Sustituido en el 83'.

Upamecano (5): partido plácido para el central y para casi toda la defensa.

Saliba (5): un cabezazo en ataque a la hora de partido y poco más que destacar.

Digne (5): el eslabón más débil de la zaga francesa. Y no porque sufriera en defensa, sino porque le costó mucho sumar en ataque pese a que se incorporó en bastantes ocasiones.

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Rabiot (7): por algo es indiscutible en la medular. A sus 31 años, sigue siendo la batuta de la medular y volvió a firmar un gran partido, con especial protagonismo en la acción del 3-0, que nació en un robo suyo en campo contrario.

Manu Koné (5): fue una de las novedades del once y sustituyó a Tchouaméni respecto al primer partido, pero cuajó un encuentro bastante discreto.

Dembélé (8): esta vez arrancó por la derecha, aunque se intercambió con Olise en la media punta. Regaló el 2-0 a Mbappé tras una liada gorda de la defensa iraquí y anotó el 3-0 con una gran acción dentro del área justo antes de ser sustituido en el 69'. Sin ser un partido demasiado brillante, gol y asistencia.

Olise (9): menos protagonismo, pero más decisivo aún si cabe. Asistió a Mbappé en el primero, estrelló un balón en el larguero que podría haber sido el gol del torneo y asistió a Dembélé en el tercero. Sustituido en el 69' para descansar.

Barcola (4): quizá la única nota negativa de Francia. Apenas un buen regate en el primer tiempo, una gran oportunidad desaprovechada en el segundo y sustituido en el 83'.

Mbappé (9): empezó juguetón, activo, bajando a recibir, desbordando y marcando el 1-0 a los 14 minutos con un gran zurdazo desde la frontal. Se diluyó con el paso de los minutos, como casi todos, pero firmó también el 2-0 tras un regalo de la defensa. Sin hacer ruido, otros dos goles más... y hasta rozó el hat-trick. Sustituido en el 90'.

Didier Deschamps también dio minutos a Cherki y Doué en el 69', Malo Gusto y Akliouche en el 83' y Thuram en el 90'.

Las notas de Irak: aprobados y suspensos

Basil (3): probablemente fue titular porque su compañero Jalal Hassan regaló un gol a Haaland en la primera jornada. Pues igualó la apuesta: entre Tahssen y él regalaron el 2-0 a Francia. Tres goles encajados en cuatro disparos.

Ali (5): una intercepción clave a Mbappé antes del descanso. Al menos cumplió.

Tahseen (2): imperdonable lo que hizo en el 2-0, sacando de puerta con un pase terrible a Basil que acabó en las botas de Dembélé. El seleccionador le sustituyó justo después, en el 60'.

Hashem (4): salió en la foto del tercer gol, dando demasiados metros a Dembélé.

Doski (4): le tocó bailar con la más fea, viendo a Olise, Dembélé y compañía encarar una y otra vez por su costado. Sufrió mucho, como era de prever.

Zaid Ismail (5): no aportó nada especial a un equipo con poca posesión, pero al menos no quedó señalado en la medular. Sustituido en el 60'.

Al-Ammari (3): vio una amarilla a los 6 minutos y dejó mucho, muchísimo espacio a Mbappé en la acción del 1-0. Sustituido en el 69'.

Zidane Iqbal (6): de las pocas notas positivas de Irak. Pidiendo la pelota, ofreciéndose, moviéndos epor la medular y mostrando personalidad, pero casi siempre sin nadie con quien asociarse.

Qasem (4): pasó de puntillas por el partido, con más tareas defensivas que ofensivas. Apenas 23 intervenciones con balón en 90 minutos.

Bayesh (4): prácticamente inédito desde la banda izquierda. 30 intervenciones con balón, 10 pérdidas y sustituido en el 69'.

Aymen Hussein (SC): sustituido a los 25 minutos con molestias musculares, sin tiempo para casi nada.

Graham Arnold también dio minutos a Al-Hamadi en el 25', Sulaka y Youssef Amyn en el 60' y Aimar Sher y Marko Farji en el 69'.