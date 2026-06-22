Celia Pérez 22 JUN 2026 - 15:02h.

Miles de aficionados escoceses vistieron de color las calles de Bostón

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El Mundial de Estados Unidos, México y Canadá nos está deparando unas primeras jornadas de lo más emocionantes. Más allá de los resultados deportivos, las aficiones de los 48 países que componen la cita mundialista están dejando anécdotas de todos los colores, especialmente la de los aficionados ingleses y escoceses agotando las reserva de cerveza en las sedes de sus selecciones. Si hace unos días, eran los seguidores ingleses los que captaban los focos en Dallas, al provocar que un bar vendiera más de 45.000 cervezas, en esta ocasión lo han hecho los aficionados escoceses en Boston, provocando que un bar tuviera que realizar pedidos de emergencia para mantener el ritmo.

Miles de aficionados escoceses coincidían en los bares del centro histórico de Boston. La ciudad, con fuertes raíces de inmigrantes irlandeses, veía cómo sus 'pubs' se llenaban apenas abrían las puertas, formándose largas colas para vivir un ambiente de fiesta único desde las once de la mañana cada día. La famosa cervecería Samuel Adams, productora de la 'Boston lager', se quedó sin reservas de su típica cerveza y tuvo que hacer pedidos de emergencia para mantener el ritmo de los escoceses, con los distribuidores sin tampoco dar abasto, desbordados por las peticiones del resto de bares de la ciudad.

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“Ha sido la mejor semana que hemos tenido en los cuatro años que llevamos con el negocio. Ni San Patricio ni la Super Bowl… el Mundial ha triplicado las ventas de estos días festivos. Ha sido una semana realmente grande. Los escoceses están viniendo y bebiendo mucho, mucho”, comentó a EFE el dueño del 'pub' irlandés The Dubliner, Oran McGonagle.

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Ahora, la afición escocesa buscará en Miami su nuevo hogar durante los días en los que Escocia jugará ante Brasil su último partido de la fase de grupos, que puede darle la clasificación por primera vez en su historia en las rondas eliminatorias del Mundial.