Ibrahimovic y Henry, arrodillados ante la España del '9' definitivo: Mikel Oyarzábal

Juan Pérez 22 JUN 2026 - 12:52h.

El francés se rebela contra los críticos del punta

Contra quién jugaría España en dieciseisavos y en el resto de cruces hasta la final del Mundial ahora mismo

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La aplastante victoria de España ante Arabia Saudí deja un sello internacional en dos de los referentes goleadores más importantes de las últimas décadas: Thierry Henry y Zlatan Ibrahimovic. Los dos mitos convertidos en analistas del Mundial 2026 expresan el valor de la goleada por el lujo de Lamine Yamal, pero sobre todo por el valor de Mikel Oyarzabal tras las repetidas críticas de muchos aficionados tras la primera jornada ante Cabo Verde.

Tanto Henry como Ibrahimovic ven más allá del valor de las estadísticas al analizar a España como comentaristas de la cita internacional en FOX, y ponen el foco en el punta de la Real Sociedad. El galo es el primero en destacar su figura aclarando que está "muy feliz por Oyarzabal, porque la gente siempre habla de que España no tiene el '9' que deberían. Y si miras sus números, son muy buenos".

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Los catorce goles y siete asistencias en los últimos 13 partidos de Oyarzabal con La Roja son la definición del brillo de la Selección Española en los últimos años, pero Ibrahimovic va más allá. "Y sólo ha jugado 45 minutos, igual que Yamal. Además lo hace sencillo pero no lo es", una alabanza que la une a la cercanía con el hat-trick. Además ambos han valorado la buena gestión de De La Fuente para dejarlos a los dos en el banquillo tras sólo jugar la primera parte.

Aún así el propio Ibrahimovic valora independientemente el partido de la máxima estrella del FC Barcelona y de la Selección a sabiendas del estilo de La Roja: "Todo el mundo sabe quién es España, su identidad, la forma en la que juegan. La diferencia entre el primer día y este diría que es Lamine Yamal, porque tiene algo que nadie más tiene: creatividad". Una conversación pendiente no sólo de lo que puede construir, sino de lo que actualmente hace.

Y es que la propia FOX abre su debate analizando si Lamine va a ser el próximo balón de oro, una puesta en escena que tanto Henry como Ibra vuelcan hacia Oyarzabal para darle el valor al punta en su estallido inicial en el Mundial 2026.