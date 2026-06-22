María Trigo 22 JUN 2026 - 08:57h.

Si todo quedara como está ahora, a la Selección Española evitaría a Brasil, Argentina o Inglaterra hasta la final

Criterios de desempate en el Mundial 2026 para la fase de grupos

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Aún quedan muchos partidos por disputarse en la fase de grupos del Mundial 2026, pero si todos los grupos quedaran como están en la mañana de este 22 de junio, el rival de España en dieciseisavos de final sería Austria, que precisamente esta tarde juega contra Argentina (19.00 horas) en un duelo clave para los intereses del equipo de Luis de la Fuente.

Queda claro, por tanto, que los rivales de la Selección Española si queda primera o segunda de grupo saldrán del Grupo J, que está formado por Argentina, Austria, Argelia y Jordania. Así las cosas, si España queda primera, se enfrentará al segundo del grupo J. Si queda segunda, se enfrentará al primero del grupo J, que muy probablemente podría ser Argentina. Si entre el combinado español y el argentino quedan uno queda primero y el otro segundo, se encontrarán en dieciseisavos de final.

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¿Cuáles serían ahora mismo los rivales de España?

Según Football Meets Data, así va el cuadro final del Mundial 2026. Como se puede ver en la siguiente imagen, el combinado nacional tendría un cara a cara contra Austria en dieciseisavos. Mientras que en octavos de final se mediría a dos selecciones que no han empezado nada bien como son Portugal o Croacia. Si pasara a cuartos de final, ahí podrían aparecer: Estados Unidos, Bosnia y Herzegovina, Egipto o Senegal.

Ya en semifinales, las selecciones que podrían estar ahí ahora mismo serían: Korea del Sur, Suiza, Países Bajos, Marruecos, Alemania, Paraguay, Francia o Suecia.

¿Qué pasa con su posible rival en la final?

Como es lógico, son todas las selecciones que van por el otro lado del cuadro las que podrían llegar a la gran final del Mundial contra España. En estos momentos, sólo hay tres selecciones eliminadas (Haití, Túnez y Turquía). Al resto le queda mucho por jugar aún. Entre las selecciones más probables que pueden ir pasando de ronda están: Brasil, Argentina, Inglaterra o Colombia.