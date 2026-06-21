Mundial 2026, horario y dónde ver todos los partidos del lunes 22 de junio

Redacción ElDesmarque Madrid, 21 JUN 2026 - 17:50h.

Los partidos de la segunda jornada de Argentina, Francia y Uruguay

Los estadios del Mundial 2026, ordenados por capacidad: así queda la clasificación

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El lunes 22 de junio contendrá cuatro partidos del Mundial 2026 y dos de ellos serán de selecciones candidatas al título. Los encuentros serán Uruguay - Cabo Verde, Nueva Zelanda - Egipto, Argentina - Austria y Francia - Irak. Los horarios y dónde ver los partidos, en este artículo.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Uruguay - Cabo Verde del Mundial 2026?

El encuentro entre Uruguay y Cabo Verde, que corresponde a la segunda jornada del Grupo H, se celebrará este lunes 22 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami. La selección Uruguaya empató a uno frente a Arabia Saudí en la primera jornada y Cabo Verde a cero contra España. El pitido inicial será a las 00:00h en España, es decir, en la noche del domingo al lunes y podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Nueva Zelanda - Egipto del Mundial 2026?

El duelo entre Nueva Zelanda y Egipto, perteneciente a la segunda jornada del Grupo G, se celebrará este lunes 22 de junio en el BC Place de Vancouver. El combinado neozelandés empató a dos frente a Irán y Egipto a uno frente a Bélgica. El partido comenzará a las 3:00h en España, es decir, en la madrugada del domingo al lunes y podrá verse a través de DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Argentina - Austria del Mundial 2026?

El encuentro entre Argentina y Austria de la segunda jornada del Grupo J se disputará el lunes 22 de junio en el AT&T Stadium de Arlington y el pitido inicial será a las 19:00h en España. La selección argentina ganó por 3 goles a 0 a Argelia en la primera jornada y el combinado austriaco lo hizo por 3 a 1 a Jordania. El partido podrá podrá verse en abierto a través de La 1 de TVE, RTVE Play y La 2 Cat. También se podrá visionar en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.

¿Cuándo y dónde se juega y cómo se puede ver el Francia - Irak del Mundial 2026?

El enfrentamiento entre Francia y Irak de la segunda jornada del Grupo I se celebrará el lunes 22 de junio en el Lincoln Financial Field de Philadelphia y comenzará a las 23:00h en España. El combinado francés ganó por 3 goles a 1 a Senegal en la primera jornada e Irak perdió por 1 gol a 4 frente a Noruega. El encuentro podrá verse en plataformas como DAZN, DAZN Mundial y en el canal Bar TV Mundial de Movistar Plus+.