Celia Pérez 22 JUN 2026 - 08:37h.

El tertuliano da las claves de las diferentes del partido frente a Cabo Verde

Qué resultado necesita España ante Uruguay para pasar como primera de grupo en el Mundial 2026

Compartir







España consiguió este domingo imponerse a Arabia Saudí en su segundo partido en el Mundial. Tras el tropiezo frente a Cabo Verde, los de Luis de la Fuente fueron capaces de darle la vuelta a la situación y reaccionar para llevarse una victoria fundamental para liderar el grupo H. Un cambio clave con el que el equipo ha vuelto a recuperar las buenas sensaciones y ha ilusionar a todo un país.

Sobre todo ello ha dado su opinión Santi Cañizares en la tertulia de El Partidazo de COPE de anoche. "Frente a Cabo Verde, el equipo salió a manejar el partido, a tener el control del juego. Y olvidándose un poco donde estaba la portería. Hoy aparte de los ajustes tácticos, que ha venido francamente bien porque creo que Luis de la Fuente es un tipo que sabe elegir muy bien a los jugadores y que sabe perfectamente que es lo que necesita, seguro que han habido muchos videos durante la semana", comenzó explicando.

"Seguro que se han echado falta cosas que luego las ha puesto de manifiesto el equipo: verticalidad y finalizar las jugadas. Hoy hemos visto muy pocos jugadores que necesitaban tres o cuatro toques para jugar. En dos toques se solucionaba el problema. Primero porque había movilidad por parte de los hombres que no tenían la pelota. Segundo porque el que tenía el balón sabía que circulaba rápido o no conseguía ventajas. Luego el desequilibrio de Lamine enerva el equipo, en tres minutos había desequilibrado dos tres veces por la banda. Esto te sube un poco la autoestima. Podemos, se puede desequilibrar, se puede llegar y se puede finalizar. Había varios objetivo sen la cabeza de los jugadores: finalizar, ser vertical, jugar con pocos toques, moverse mucho. Los ajuste tácticos han sido excelente. Un equipo además bueno, que está dolido, lo normal es que reacciones ", finalizó.