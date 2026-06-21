Javi Rayo 21 JUN 2026 - 22:30h.

La familia de Lamine Yamal vivió el partido junto al resto de aficionados de España

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Lamine Yamal ha marcado este domingo su primer gol en un Mundial. Al crack del FC Barcelona he ha bastado media parte para dejar encarrilada la victoria ante Arabia Saudita y marcharse el banquillo para seguir recuperándose de su lesión. Lamine -que vio el Mundial de Qatar en clase como un estudiante más- ha estado arropado por familiares y amigos en la grada del estadio de Atlanta.

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Si ya vimos en el día de descanso que familiares y amigos han viajado hasta Estados Unidos para estar con él, en el partido de Arabia Saudita les hemos visto animarle desde la grada. La transmisión de la televisión primero y los compañeros de DAZN después, captaron a Inés García -su novia- y a la madre de Lamine Yamal celebrar el tanto del canterano del Barça desde la grada.

Ni palcos ni entradas VIP, Inés García y Sheila Ebana vivieron el partido como dos aficionadas más con el resto de españoles desplazados a Estados Unidos para ver la primera victoria de la Selección Española en el Mundial. Ambas vibraron con el gol de Lamine y lo celebraron por todo lo alto, dejando una de las imágenes más virales en las redes sociales.

Lamine Yamal: "Tenía muchas ganas"

Lamine Yamal, extremo de la selección española, aseguró este domingo, tras la victoria por 4-0 contra Arabia Saudí en el Mundial 2026, que tenía “muchas ganas”, porque “llevaba mucho tiempo sin poder jugar ni entrenar”. “Muy feliz por la victoria del equipo, por Mikel, que se lo merecía. Me alegro mucho por él. Sobre todo, era ganar hoy y es lo que hemos hecho. Tenía muchas ganas. Toca Uruguay ahora", comentó en declaraciones a RTVE. Según explicó, España tenía “claro el plan” de partido. “Ir a por ellos y a por la victoria, desquitarnos del empate del otro día”, añadió.