Brasil confirma la lesión de Raphinha: qué tiene, tiempo de baja y futuro en el Mundial

Alberto Cercós García 20 JUN 2026 - 09:45h.

Raphinha no pudo terminar la primera parte del Brasil-Haití por problemas musculares

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Se encienden las alarmas en Brasil. Pese a la contundente victoria ante Haití, los efectos colaterales pueden dejar en fuera de juego a Carlo Ancelotti. En otro gran partido de Vinicius y en el estreno goleador de Cunha en este Mundial (y por partida doble), la selección brasileña sufrió un importante traspiés. Raphinha, titular indiscutible para Ancelotti en esta cita mundialista, no pudo terminar ni la primera parte por problemas musculares. Fue él mismo quien pidió el cambio entorno al minuto 40 y tras tener dos oportunidades claras de gol. "A Raphinha lo van a evaluar mañana, por ahora no tenemos mucha idea de lo que ha pasado", aclaraba el propio Ancelotti al ser preguntado por su jugador en rueda de prensa.

La precaución parece ser la causante del cambio. Sin embargo, los gestos que rápidamente hizo Raphinha en el terreno de juego hacen que las alarmas estén aún encendidas. Y es que el jugador del FC Barcelona, que ya terminó la temporada con el combinado culé entre algodones, ha empezado su periplo en el Mundial con la mirada puesta en el físico. Si bien contra Marruecos, en el primer partido del Grupo C, jugó los 90 minutos; en este ante Haití la historia ha sido muy diferente.

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"Sintió dolor en el isquiotibial derecho durante la primera mitad del partido contra Haití. El jugador ya inició el tratamiento y será reevaluado. Les informaremos cuando tengamos más información", añadía la propia selección de Brasil en un breve comunicado explicando la situación de su jugador. Lo que está claro es que Raphinha es, ahora mismo, seria duda para disputar minutos en el último partido de Brasil en la fase de grupos ante Escocia. Un partido que tiene una importancia extrema para quedar, o no, primeros en su clasificación.

Quién sí estará es Neymar

Pese a la mala noticia que transmite Raphinha, en Brasil tienen motivos para sonreír. No solo por la victoria ante Haití, que les acerca claramente a los dieciseisavos de final, sino porque Ancelotti ha confirmado que Neymar Júnior estará en la convocatoria del próximo encuentro y que, por lo tanto, podría tener minutos ante Escocia.

"Neymar entrenará individualmente mañana, luego el domingo volverá a entrenar con el equipo y luego será convocado contra Escocia", avanzaba Ancelotti también en rueda de prensa. El delantero brasileño podría tener minutos con la selección, algo que no ocurre desde el pasado octubre de 2023: hace casi tres años que Neymar no se pone la elástica de la 'Canarinha'.