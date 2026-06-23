El FC Barcelona ficha a la joya de Egipto en el Mundial 2026 por un precio irrisorio

Juan Pérez 23 JUN 2026 - 14:01h.

Hamza Abdelkarim, de tan sólo 18 años, ha jugado los dos partidos del Mundial 2026 con su selección

El sueño de Julián Álvarez es el Barça pero estaría dispuesto a escuchar otras ofertas con tal de marcharse del Atleti

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La planificación del FC Barcelona para la próxima temporada espera a Julián Álvarez para llenar la posición del '9', pero mientras tanto hace movimientos en el mismo puesto con miras en el futuro. El conjunto blaugrana cierra uno de los negocios del mercado de fichajes tras cerrar el traspaso de Hamza Abdelkarim, el delantero de tan sólo 18 años que es una de las sorpresas del Mundial 2026 con Egipto, y lo hace por un precio ínfimo.

El Barça hace oficial el acuerdo pactado con el Al Ahly hace meses para convertir a Hamza Abdelkarim en uno de los proyectos con más futuro de La Masía para los próximos años. El punta, con minutos en los dos partidos de su selección ante Bélgica y Nueva Zelanda, firma por tres años (hasta 2029) después de pasar unos meses en el Juvenil A donde ha demostrado su potencial antes de dar el salto internacional al evento deportivo más sonado.

La previsión del FC Barcelona para dejar la opción de compra en 1,5 millones de euros es una jugada maestra, no sólo por la evolución del jugador, sino por su salto al primer plano desde el Mundial 2026. De no haber negociado con tiempo el precio, Abdelkarim sería ahora mucho más caro en el mercado pero el despunte en el Juvenil A llevó a la dirección deportiva a tomar una decisión urgente con él.

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Hamza Abdelkarim llegó en el mercado de invierno hasta jugar 11 partidos en los cuales anotó 6 goles, incluido un hat-trick sonado ante el Montecarlo en la celebración del campeonato de la Liga de División de Honor. Un primer escalón para el futuro '9' de Egipto cuya operación es un sobresaliente para el Barcelona a pesar de que el precio puede escalar algo más por las variables cerradas con el Al Ahly.

A la espera de Julián Álvarez o de otro delantero, parece fácil imaginar a Abdelkarim en la pretemporada del FC Barcelona después de ver su presencia en el Mundial 2026 si hasta entonces Flick no encuentra otro punta en el mercado.