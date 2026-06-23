Javi Rayo 23 JUN 2026 - 12:00h.

Julián Álvarez no contempla otra opción que no sea salir del Atlético

Incendio Julián

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Julián Álvarez no quiere seguir en el Atlético de Madrid. Aunque muchos lo sospechaban, fue el propio jugador quien lo confirmó públicamente tras la victoria de Argentina ante Austria. "Lo mejor para todos es buscar una transferencia, quiero cumplir mi sueño", espetó el ex del City en zona mixta. Unas palabras que han provocado un terremoto en el club rojiblanco, hasta el punto de que meditan denunciar al Barça por negociar con un futbolista con contrato en vigor. Mientras, la dirección deportiva colchonera busca la manera de vender al delantero argentino, pero nunca al FC Barcelona, y así se lo comunicarán al futbolista en los próximos días. Es ya una cuestión de principios.

Las ganas de Julián de abandonar el Atlético son tantas, que incluso estaría dispuesto a pedir a su todavía club que escuchen otras ofertas. Así lo desvelaba el periodista Gastón Edul la pasada madrugada: "Antes de la oferta del FC Barcelona, antes del comunicado del Real Madrid con la oferta, Julián Álvarez ya había tenido una reunión con los dirigentes del Atlético para decirles que su deseo era irse, quería dar un paso adelante en su carrera. El Atleti ya sabía internamente que le tenía que vender. Por eso el Atleti se puso rígido de puertas para afuera, para poder sacar más dinero. Punto final. Esa es la verdad. Son todo estrategias de negociación, todas válidas. Cuando él dice 'cumplir un sueño' se refiere a jugar en el FC Barcelona pero, si el Atleti se encapricha con no venderlo al FC Barcelona, tranquilamente puede pedir que se acepte alguna de las otras ofertas. Ya es una cuestión de cambiar de aires, de cambiar de proyecto deportivo. Una decisión de vida tomada ya antes del Mundial. Lo dice ahora porque siente que es la única manera que tiene para que el Atleti deje esa postura inflexible que tiene".