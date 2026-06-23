Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 13:33h.

Ambos se encuentran concentrados con la selección argentina

El órdago de Julián Álvarez activa tres operaciones del Atlético de Madrid en el mercado

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Las declaraciones de Julián Álvarez han provocado un auténtico caos en el Atlético de Madrid. Por el momento, el club rojiblanco ha optado por el silencio público, aunque de puertas adentro no se oculta el enfado que ha provocado un movimiento interesado del argentino y perjudicial para la entidad colchonera. Y todo ello a miles de kilómetros y con un Mundial en disputa.

Tras la segunda victoria del combinado argentino en la cita mundialista, 'La Araña' agarró el micrófono y soltó la bomba: "Creo que lo mejor para todos es una transferencia y quiero cumplir mi sueño". En cuestión de minutos, las declaraciones del delantero provocaron un incendio en las oficinas del Metropolitano, pero también un mar de críticas.

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Un amplísimo sector de la hinchada del Atlético se siente engañada por Julián Álvarez. Las formas no han gustado nada y la afición respalda al club en esta situación. No obstante, un comentario de Giuliano Simeone no se ha librado tampoco de las críticas.

Giuliano Simeone recibe una lluvia de críticas

Entre tanto lío por el futuro del ariete argentino, propiedad del Atlético de Madrid hasta junio de 2030 y con una cláusula de 500 millones de euros, el hijo de Diego Pablo Simeone también recibe palos en redes sociales, aunque en mucha menor medida. El detonante, un simple comentario con dos iconos en la última publicación de Julián Álvarez en clave argentina.

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Dos corazones en clara alusión a La Albiceleste han bastado para que más de 250 usuarios reaccionen al comentario de Giuliano Simeone. Son muchos los aficionados rojiblancos que le han pedido que elimine el comentario con respuesta como "ten orgullo", "¿Qué haces?" o "déjate de tonterías". En ningún momento, el jugador rojiblanco se pronuncia sobre la decisión del delantero en su andadura profesional, pero aún así está siendo foco de críticas en redes. El comentario del extremo cuenta con más de diez mil 'me gustas'.