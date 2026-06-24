Manu Carreño pone en valor a Cristiano Ronaldo y Leo Messi

Alberto Cercós García 24 JUN 2026 - 15:19h.

Manu Carreño elogia a Cristiano Ronaldo y Leo Messi, que siguen a un alto nivel 20 años después de su primer Mundial

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Veinte años después de disputar su primer Mundial, en Alemania 2006, Cristiano Ronaldo y Leo Messi continúan dejando huella en la máxima competición del fútbol. En este Mundial de 2026, ambos han vuelto a empezar con protagonismo: el portugués ya suma 10 goles en la historia de los Mundiales y se ha convertido en el único futbolista que ha marcado en seis ediciones consecutivas, mientras que el argentino ha inaugurado también su cuenta goleadora y alcanza los cinco tantos en este torneo, elevando su cifra total hasta los 18, el récord histórico en las Copas del Mundo. Un rendimiento que llevó a Manu Carreño a destacar que, dos décadas después de su debut, ambos siguen marcando la diferencia y dificultando el relevo generacional de estrellas como Erling Haaland, Kylian Mbappé, Lamine Yamal o Vinicius Júnior.

"En el Mundial de Alemania 2006 debutaron un tal Cristiano Ronaldo y un tal Leo Messi en las Copas del Mundo de fútbol. Veinte años después, y seis Mundiales después, Leo Messi ahí sigue, marcando goles. Lleva cinco; dieciocho, el máximo en la historia de las Copas del Mundo. Y Cristiano Ronaldo, seis Mundiales después, lleva diez y es el único que ha marcado en los seis de manera consecutiva. Increíble que, veinte años después, sigamos hablando del Mundial de estos dos. Difícil se lo están poniendo a los herederos: Haaland, Mbappé, Lamine Yamal, Vinicius. Lo que es verdad es que, a día de hoy, veinte años después, siguen siendo los reyes mundiales".