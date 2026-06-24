María Trigo 24 JUN 2026 - 09:01h.

Tras sus buenos minutos en el debut, vio desde el banquillo la victoria de su equipo ante el Congo

La locura de Luis Díaz con la acción viral de Cucho Hernández: perdió el hielo y tiró la botella de agua

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Cucho Hernández protagonizó una de las acciones más virales de lo que va de Mundial 2026 en el debut de Colombia frente a Uzbekistán. El jugador del Real Betis demostró su lucha incansable, entrega y calidad en una jugada que terminó en gol. Elogiado por ello, no parece que le sirviera de mucho a su seleccionador, Néstor Lorenzo, que lo dejó en el banquillo en el duelo que disputaron hace unas horas contra la República Democrática del Congo y que también ganaron (1-0).

Esta decisión parece que no le gustó mucho a algunos aficionados de Colombia, pues no entendieron que sólo que fuera suplente, sino que no jugara ni un solo minuto. Néstor Lorenzo apostó por equipo titular en el que el trío atacante estaba formado por James, Luis Suárez y Luis Díaz. Luego, en el minuto 58, quitó a James y Luis Suárez, pero no dio entrada a Cucho Hernández y decidió sacar a Juanfer Quintero y a Jhon Córdoba. El tercer y último cambio que introdujo en el choque fue el de quitar a Jhon Arias para meter a Richard Ríos.

Las redes pidieron a Cucho Hernández

Como decimos, decisiones que no gustaron a seguidores colombianos, que no dudaron en mostrar su descontento en las redes sociales con mensajes como "es inadmisible que Cucho Hernández sea suplente de Luis Suarez". Aquí recogemos este y algunos de los muchos comentarios que había en los que pedían que jugara el atacante del Real Betis: