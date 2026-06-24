Celia Pérez 24 JUN 2026 - 06:26h.

Líder provisional del grupo K con 6 puntos

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Un solitario gol de Daniel Muñoz en el 76' le dio este martes el triunfo a Colombia por 1-0 sobre la República Democrática del Congo y la clasificación anticipada a los dieciseisavos de final del Mundial 2026 como líder provisional del grupo K con 6 puntos. Su gol fue un reconocimiento al mayor dominio en el juego por parte de los cafeteros.

Colombia fue el único equipo en la cancha en los primeros 25 minutos, en los que estuvo cerca de tomar ventaja con un cabezazo del mismo Muñoz, un disparo desde atrás de James Rodríguez y un golpe de derecha de Luis Díaz, pero a los tres les faltó contundencia.

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Con llegadas por las bandas y gran labor de desgaste, los colombianos merodearon el área y acosaron al guardameta Lionel Mpasi, con buenas atajadas.

Los congoleños se ordenaron mejor después de la pausa de hidratación, en tanto los colombianos fueron de más a menos. Sufrieron el desgaste, sus ataques perdieron armonía y ya no crearon peligro.

Colombia salió con líneas adelantadas en busca de goles. Estuvo cerca de tomar ventaja en el minuto 50 con un zurdazo de Díaz, detenido por Mpasi. Su remate quedó en el área y Jhon Arias remató por fuera.

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Los africanos tomaron confianza, acabaron con la superioridad colombiana en mitad de la cancha y por momentos se acercaron al área defendida por el portero Camilo Vargas.

Cuando mejor se veía Congo, por fin Colombia anotó el gol. Muñoz apareció por la banda derecha, se hizo de una pelota desviada y de zurda la metió en el arco, el 1-0.

Congo se fue por el empate, creó peligro y en el 90+1 estuvo cerca de igualar el encuentro, pero Vargas se quedó con un remate de Nathanael Mbuku.

Con el resultado, Colombia se ubicó en el primer lugar del grupo K con seis puntos, seguido de Portugal con cuatro, la RD Congo con uno y Uzbekistán sin sumar.

Notas de Colombia

Vargas [6]

Daniel Muñoz [8]

Davinson Sánchez [7]

Jhon Lucimí [6]

Johan Mojica [7]

Gustavo Puerta [5]

Jefferson Lerma [7]

Jhon Arias [6]

James Rodríguez [6]

Luis Sánchez [5]

Luis Díaz [5]

Sustituciones:

También participaron: Juanfer Quintero [7], Jhon Andrés Córdoba [5] y Richard Ríos [5].

Notas de la RD Congo

Mpasi [7]

Wan-Bissaka [5]

Mbemba [6]

Tuanzebe [6]

Kapuadi [5]

Masuaku [6]

Ngal'ayel Mukau [6]

Moutoussamy [5]

Edo Kayembe [5]

Bakambu [5]

Yoane Wissa [6]

Sustituciones

También jugaron: Noah Sadiki [6], Simon Banza [5], Joris Kayembe [5], Charles Monginda Pickel [5] y Nathannael Mbuku [6].