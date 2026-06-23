Competicion:
Muere la madre de Didier Deschamps y el seleccionador de Francia se marcha del Mundial
Tres sobresalientes y un suspenso en el triunfo de Francia ante Irak: notas y puntos
Su segundo se queda al mando del equipo
La desgracia ha golpeado a Didier Deschamps en pleno Mundial. El seleccionador de Francia ha recibido la dura noticia del fallecimiento de su madre y se marcha del torneo para acudir a casa con sus seres queridos. De momento se desconoce qué sucederá en los próximos días alrededor del banquillo de la selección gala.
En elaboración