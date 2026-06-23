Muere la madre de Didier Deschamps y el seleccionador de Francia se marcha del Mundial

Pablo Sánchez 23 JUN 2026 - 21:56h.

Tres sobresalientes y un suspenso en el triunfo de Francia ante Irak: notas y puntos

Su segundo se queda al mando del equipo

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La desgracia ha golpeado a Didier Deschamps en pleno Mundial. El seleccionador de Francia ha recibido la dura noticia del fallecimiento de su madre y se marcha del torneo para acudir a casa con sus seres queridos. De momento se desconoce qué sucederá en los próximos días alrededor del banquillo de la selección gala.