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Muere la madre de Didier Deschamps y el seleccionador de Francia se marcha del Mundial

Didier Deschamps, durante un partido de Francia en el Mundial.
Didier Deschamps, durante un partido de Francia en el Mundial.. EFE
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La desgracia ha golpeado a Didier Deschamps en pleno Mundial. El seleccionador de Francia ha recibido la dura noticia del fallecimiento de su madre y se marcha del torneo para acudir a casa con sus seres queridos. De momento se desconoce qué sucederá en los próximos días alrededor del banquillo de la selección gala.

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