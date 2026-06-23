El delantero abrió el marcador en el triunfo de Portugal ante Uzbekistán

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Cristiano Ronaldo hace historia. A sus 41 años, el delantero se ha convertido en el primer jugador en marcar en seis mundiales distintos tras abrir el marcador en el duelo de Portugal ante Uzbekistán en el NRG Stadium de Houston, en el partido correspondiente a la jornada 2 del Mundial 2026.

Tras las críticas por su pobre actuación en el primer partido del torneo, Cristiano volvió a ser titular en el once de Roberto Martínez para esta segunda fecha... y no tardó en responder. A los 6 minutos, remató de primeras con la derecha, dentro del área, un buen centro desde la derecha de Joao Cancelo.

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Poco antes del descanso, Cristiano volvió a ver puerta y anotó también el tercer gol del combinado luso, aprovechando un gran pase de Bruno Fernandes entre líneas para definir al palo largo. Antes, curiosamente, dejó a Nuno Mendes lanzar una falta en la frontal del área que acabó en el fondo de la red.

El portugués marcó un gol en Alemania 2006, uno en Sudáfrica 2010, uno en Brasil 2014, cuatro en Rusia 2018, uno en Qatar 2022 y, de momento, dos en la Copa del Mundo de 2026, por lo que ya lleva diez en los mundiales. El delantero conquistó los únicos tres trofeos de la historia de Portugal, una Eurocopa y dos Nations League.