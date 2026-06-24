Redacción ElDesmarque Madrid, 24 JUN 2026 - 14:11h.

El creador de contenido celebró la victoria de Portugal y los tantos del de Madeira

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Cristiano Ronaldo fue uno de los grandes protagonistas del día de ayer en el Mundial 2026. La victoria de Portugal frente a Uzbekistán por 5 goles a 0, ha hecho que la selección lusa recupere sensaciones tras el pinchazo contra la República Democrática del Congo en la primera jornada y que el '7', a sus 41 años, se convirtiera en el primer jugador de la historia en marcar en seis Copas del Mundo. Tras el encuentro ante Uzbekistán, las redes sociales se llenaron de mensajes de aficionados y creadores de contenido que hablaron del récord de 'El Bicho' y entre ellos destacó la reacción de El Xokas, uno de los streamers más populares del panorama hispanohablante y fan del futbolista portugués.

El Xokas rendido a Cristiano Ronaldo

El creador de contenido ha publicado un vídeo en su perfil oficial de TikTok donde declara su total admiración por Cristiano Ronaldo tras el récord conseguido ante la selección de Uzbekistán. "Qué bonito es verle callar bocas", dijo el streamer. Además, el gallego habló de lo que supone la figura de Ronaldo. "Cuando tú sueñas jugar al fútbol y celebrar un gol, tu sueñas esto. Sueñas ser internacional con tu selección, la figura más importante de tu país", explicó.

El Xokas aseguró que el segundo tanto del encuentro, pese a ser de Nuno Mendes, es medio gol de Cristiano y que debería contarle como asistencia. "Cuando tu ves a un jugador en la pose de dios ortodoxo, tu estás siempre pendiente de él porque irradia tanta luz que es imposible darse cuenta. Cuando estás en presencia de algo tan magnífico lo único que haces es quedarte atónito". Las palabras del creador de contenido no tardaron en viralizarse entre los aficionados al fútbol en redes sociales y se suma a los fans que consideran que Cristiano Ronaldo continúa desafiando el paso del tiempo y manteniéndose a un alto nivel competitivo en la élite internacional.