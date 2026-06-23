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Cristiano Ronaldo persigue a Messi, Haaland y Mbappé para poner rumbo a la segunda fase: las notas del Portugal - Uzbekistán

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán.. Cordon Press
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Portugal pasó literalmente por encima de Uzbekistán en el segundo partido de ambos en el Mundial y encarriló su clasificación para los dieciseisavos de final. Con Cristiano Ronaldo como figura estelar, el combinado de Roberto Martínez salió mordedor y encontró premio muy pronto por medio de su estrella. Al descanso, el resultado ya era de 3-0 merced a su doblete y al gol de falta de Nuno Mendes. El duelo continuó por los mismos derroteros en el segundo acto y el marcador se rompió aún más hasta el 5-0 final.

Las notas de Portugal

Diogo Costa (6): Más allá del tanto anulado fue un mero espectador. Apenas tuvo que trabajar.

Cancelo (6): Se movió como quiso por su banda. Centros muy peligrosos al área. De sus botas nació el primer tanto de Portugal.

Rúben Días (7): Quedó de cierre en las acciones de ataque de su equipo y se mostró ordenado en el centro de la zaga. Imperial al corte y en acciones aéreas.

Renato Veiga (7): Expeditivo al corte. Apenas dejó que Uzbekistán saliera a la contra cuando subía al centro del campo. En defensa, sin problemas.

Nuno Mendes (8): Fue un puñal. Capacidad brutal para proyectarse en ataque y sacar centros medidos al corazón del área. Su velocidad, clave. Sumó al marcador con un bonito gol de falta a los 16 minutos.

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Vitinha (8): Se movió como quiso por la medular. Sacó el balón, filtró pases y actuó a placer. Muy superior en el centro del campo.

João Neves (7): Tiró de técnica y magia con sus botas en varias acciones.

Bruno Fernandes (7): Habilidoso en el área. Tuvo en sus botas el gol en varias ocasiones. Repartió asistencias de un excelso nivel, algunas de las cuales acabaron en gol.

Pedro Neto (6): Pura potencia con el balón en los pies. Difícil de frenar en la mayoría de acciones.

João Félix (5): Quizá fue el que estuvo más desconectado de su equipo en el primer tiempo. Malas decisiones en acciones peligrosas.

Cristiano Ronaldo (9): La segunda que tuvo la clavó en la red. Centro abajo de Cancelo y remate potente para sorprender al meta uzbeko. Sexto mundial viendo portería. Tampoco perdonó al borde del descanso con un golpeo cruzado para anotar su doblete.

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Suplentes

Semedo (-).

Conceiçao (-).

Trincao (-).

Bernardo Silva (-).

Rafael Leao (7): Salió en el segundo tiempo y fue protagonista con una definición sublime para marcar el 5-0.

Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán.
Cristiano Ronaldo celebra uno de sus goles ante Uzbekistán.. Cordon Press

Las notas de Uzbekistán

Nematov (3): Sufrió de lo lindo desde el inicio. Poco pudo hacer en el primer gol de Cristiano, aunque no estuvo acertado en el resto de goles. Blando bajo palos.

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Khusanov (4): Tampoco fue su día. No pudo frenar a Portugal en ataque y sufrió de lo lindo en la inmensa mayoría de acciones defensivas. Se le hizo largo el partido.

Abdullaev (3): Superado desde el inicio. Mal en el marcaje a Cristiano en el primer gol de Portugal.

Ashurmatov (3): Cometió errores graves de precisión con el balón que le costaron caro a los de Cannavaro.

Karimov (4): Llegó tarde en varias ocasiones y generó faltas peligrosas en contra de su equipo. Con el paso de los minutos fue ganando en confianza en campo rival.

Khamrobekov (4): Solo fue capaz de frenar a sus rivales con agarrones o faltas abajo. Grandes dificultades en todas sus tareas.

Shukurov (5): No se complicó con el balón en los piés ante la presión constante de Portugal, sobre todo en los primeros compases.

Nasrullaev (2): Se quedó en el banquillo al inicio del segundo tiempo tras una pobre primera parte. No fue capaz de generar casi nada positivo para su equipo.

Fayzullaev (4): Se encontró con un muro en la defensa lusa. Casi imposible penetrar en área rival y generar ocasiones de peligro. Mejoró en el segundo tiempo.

G'aniev (5): Anotó un auténtico golazo con un disparo brutal desde la frontal, aunque por desgracia fue anulado por falta previa en la acción.

Shomurodov (3): Escasísimas oportunidades de cara a puerta. Múltiples dificultades para derribar la defensa portuguesa.

Suplentes

Alizhonov (-).

Mozgovoy (-).

Sergeev (-).

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