Fran Fuentes 23 JUN 2026 - 20:14h.

El astro portugués dio un paso a un lado en un momento clave y permitió a Nuno Mendes ejecutar dicha falta, que acabaría marcando

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Cristiano Ronaldo hizo historia en el partido frente a Uzbekistán al anotar el primer gol del encuentro para Portugal. El único jugador en marcar al menos un gol en seis ediciones diferentes del Mundial también hizo las diferencias en el segundo partido de su selección después de una primera jornada en la que todo el equipo dio una mala imagen y generó numerosas polémicas, especialmente tras las palabras de Joao Neves calificándole como "un jugador más". En este sentido, el legendario jugador portugués ha acallado las críticas con un partido impecable en el remate, y demostrando su madurez en una acción concreta: la gestión de una falta en la frontal del área.

Y es que su primera parte no se redujo solamente a esos dos goles. En los primeros minutos ya tuvo una ocasión en la que se quedó a centímetros de alcanzar un centro desde la izquierda. No obstante, su maniobra en el primer gol para desembarazarse de su marcador y rematar al primer toque fue inapelable. Igual su desmarque de ruptura a la espalda de la defensa, que Bruno Fernandes vio muy bien y filtró un balón súper preciso que solamente tuvo que rematar cruzado ante la salida del portero rival.

La falta de Nuno Mendes, una gestión de madurez para Cristiano Ronaldo

Ahora bien, su madurez se vio en la gestión de una falta directa que ejecutó, con éxito, Nuno Mendes. Y es que cualquiera habría apostado a que una falta en la frontal del área la ejecutaría el propio Cristiano Ronaldo. Efectivamente, allí se colocó, como poco, para intimidar a sus rivales y acaparar las miradas. Tras tomar su carrerilla habitual, en torno al balón se colocaron tanto el '7' como el carrilero zurdo. Y sería, precisamente, el lateral del Paris Saint-Germain el que ejecutaría dicho lanzamiento de falta directa, con pierna izquierda y pillando desprevenido al portero Nematov para anotar el segundo tanto de la selección lusa.

La reacción de Cristiano Ronaldo, lejos de lo que se le ha criticado en otras ocasiones, fue la de levantar los brazos a modo de celebración y festejar con sus compañeros. De esta manera demostró que, más allá del individualismo de querer tirar siempre todas las faltas, ha sabido dar un paso a un lado en un momento clave y de tanto significado a lo largo de su carrera como una falta en posición de peligro. De este modo, estos días complejos en el seno de la selección de Portugal habrían servido para que el astro luso se conciencie y vuelva a ser capaz de liderar a su país.