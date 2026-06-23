Ángel Cotán 23 JUN 2026 - 12:54h.

Viene de cuajar un gran encuentro ante Arabia Saudí

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Todos hablan de Mikel Oyarzabal. El delantero centro de España, MVP en la contundente victoria ante Arabia Saudí, se ha presentado ante el mundo fútbol. En la Real Sociedad no se sorprenden del nivel de su gran capitán, ni tampoco en una Selección Española que valora y mucho a la referencia ofensiva de Luis de la Fuente.

Tanto es así, que en la previa del partido Mikel Oyarzabal dio un susto enorme en la concentración nacional a todos sus compañeros. Dos días después, el atacante español se sincera sobre sus primeras reacciones.

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La rodilla le dio un aviso en una de las última sesiones de entreno previas al duelo ante el conjunto árabe. Su participación estuvo en duda, pero finalmente pudo ser de la partida. Ahora, en los medios oficiales de la Selección Española, Mikel Oyarzabal narra todo lo vivido.

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Mikel Oyarzabal revela su "momento de tensión" con España en el Mundial

Antes de su exhibición ante Arabia Saudí, el capitán de la Real Sociedad se temió lo peor: "El viernes en el entrenamiento en una acción puntual noté una pequeña molestia. Tenía dudas de si me había dado un pinchazo o no, si había tenido algo que me podía impedir estar disponible, y bueno, por suerte después de pruebas y con la ayuda de los médicos tuve la oportunidad de jugar".

El miedo del delantero de la Selección Española respondía a sufrir una pequeña lesión que, en un torneo como el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, implicaría decir adiós al resto de partidos: "Es lógico que en esos momentos te pongas a pensar un poco en lo peor. En una competición así tan corta te puedes perder todo o gran parte de lo que quede por delante en caso de llegar lejos. Fue un momento de tensión pero por suerte salió bien".