Redacción ElDesmarque Madrid, 19 JUN 2026 - 13:43h.

La hermana del astro portugués subió una historia a su perfil oficial de Instagram criticando el juego de Portugal

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El empate de Portugal ante la República Democrática del Congo en su debut ha sido una de las sorpresas más grandes de esta Copa del Mundo. La actuación del combinado dirigido por Roberto Martínez ha sido objeto de críticas por parte de los aficionados lusos y la prensa internacional, especialmente por la falta de contundencia y de gol mostrada pese al dominio del encuentro. Otra de las figuras criticadas ha sido Cristiano Ronaldo y su hermana, Katia Aveiro, ha salido públicamente a cargar contra el juego del resto del equipo.

La hermana de Cristiano Ronaldo critica el juego de Portugal

Katia Aveiro, a través de una historia en su perfil oficial de Instagram, ha reaccionado con dureza al empate a uno de Portugal frente a la RD Congo. La hermana del delantero portugués ha mostrado su malestar con el rendimiento colectivo del equipo y publicó un mensaje que se ha hecho viral en redes sociales. “Mágicamente, se les ha olvidado cómo se pasa el balón, recuperarlo y hacer contraataques. El juego se desarrolló del medio campo hacia atrás... Extraña esta Copa, extraña. Pero vamos allá, inicios errados, finales certeros", dijo.

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Además, según ha informado GOAL, las críticas no se quedaron ahí, ya que la hermana del cinco veces Balón de Oro también respaldó mensajes en los que se señalaba de manera individual la actuación de Bruno Fernandes, centrocampista de la selección portuguesa. Katia le dio 'me gusta' a una publicación que decía que el jugador del Manchester United era "otro con la camiseta de la selección" y que "en un momento en el que la selección portuguesa necesita urgentemente un líder, él desaparece durante el partido y deja la responsabilidad y la carga en manos de los demás. Tiene gran talento y mucha exposición mediática, pero ¿Dónde está su determinación en los momentos clave?".