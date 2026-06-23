La viral celebración al 'estilo vikingo' de los jugadores de Noruega en el Mundial 2026

Redacción ElDesmarque Madrid, 23 JUN 2026 - 10:50h.

La celebración 'vikinga' de la selección de Noruega está siendo una de las más virales de esta Copa del Mundo

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Noruega continúa siendo una de las grandes sensaciones del Mundial 2026. La selección nórdica logró este lunes vencer por 3-2 a Senegal en la segunda jornada del Grupo I, un resultado que le permite sellar matemáticamente su clasificación para la siguiente ronda del torneo a falta de un partido para cerrar la fase de grupos. Liderados una vez más por Erling Haaland, autor de un doblete, los noruegos sumaron su segundo triunfo consecutivo tras el logrado ante Irak y se jugarán ahora el liderato del grupo frente a Francia el viernes 26 de junio a las 21:00h.

El combinado noruego volvió a exhibir su pegada en el duelo ante Senegal. Marcus Pedersen inauguró el marcador y, poco después, Erling Haaland apareció con un tanto más que parecía sentenciar el encuentro. Los africanos no bajaron los brazos y apretaron después del descanso con un gol de Ismaïla Sarr, pero Noruega resistió y el segundo tanto de Haaland certificó el billete para la siguiente ronda.

La viral celebración al 'estilo vikingo' de los jugadores de Noruega

Lo que ha dado la vuelta al mundo del encuentro entre Noruega y Senegal ha sido la celebración protagonizada por los futbolistas noruegos y sus aficionados tras el pitido final. Los jugadores se reunieron sobre el césped y recrearon el famoso "remo vikingo", una tradición arraigada entre los hinchas del país escandinavo y que ya se había hecho viral en los días previos al encuentro.

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Los jugadores y miembros de staff técnico se sentaron en el césped delante de su afición y comenzaron a simular los movimientos de los remos de un 'drakkar' vikingo con Martin Odegaard como encargado de golpear el bombo. La celebración no ha tardado en hacerse viral y ha vuelto a demostrar que Noruega no solo está conquistando el torneo por sus resultados, sino también por su particular manera de vivir el fútbol.