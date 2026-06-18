Los goles de Haaland a Irak provocaron un pequeño seísmo en Noruega

Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 13:51h.

Los goles del delantero del Manchester City generaron actividad sísmica en el país nórdico

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Noruega llevaba casi tres décadas esperando volver a un Mundial. Por eso, cuando Erling Haaland inauguró el marcador ante Irak en el debut de su selección en la Copa del Mundo de 2026, la celebración fue mucho más que una simple explosión de alegría. Miles de aficionados saltaron, gritaron y festejaron de forma simultánea hasta el punto de que las vibraciones llegaron a ser detectadas por instrumentos sísmicos en la ciudad noruega de Bergen.

La selección escandinava venció por 4-1 a Irak en su estreno mundialista gracias, en gran parte, a un doblete de su gran estrella, pero lo más llamativo llegó horas después, cuando el instituto sismológico NORSAR de la Universidad de Bergen confirmó que los sensores habían registrado movimientos coincidentes con los dos goles de Haaland.

La celebración de los aficionados quedó registrada por los sismógrafos

Según explicaron los expertos, las vibraciones no fueron un terremoto real, sino el resultado del movimiento simultáneo de miles de personas celebrando los goles del delantero noruego. Los registros mostraron picos especialmente destacados en los instantes en los que Haaland encontró la red por primera y segunda vez. El diario noruego VG ha publicado un gráfico donde se observa a la perfección esas cifras de las que los expertos hablaban.

Los especialistas señalaron que este tipo de fenómenos puede producirse durante grandes acontecimientos deportivos o conciertos multitudinarios cuando una gran cantidad de personas reacciona al mismo tiempo. En este caso, la pasión de los aficionados noruegos quedó reflejada incluso en los aparatos de medición geológica.

Noruega sueña con dar la sorpresa en el Mundial

Más allá de la anécdota, el conjunto dirigido Ståle Solbakken ha comenzado el torneo enviando un mensaje claro a sus rivales y afronta ahora dos compromisos de máxima exigencia ante Senegal y Francia. La generación encabezada por Erling Haaland y Martin Ødegaard está considerada como una de las más talentosas de la historia del fútbol noruego y ,después de años de ausencias en grandes competiciones, el combinado escandinavo aspira a superar la fase de grupos y convertirse en una de las revelaciones del campeonato. Por el momento, ya ha conseguido algo que pocas selecciones pueden presumir de haber logrado: hacer temblar, literalmente, a todo un país gracias a sus goles.