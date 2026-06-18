Redacción ElDesmarque Madrid, 18 JUN 2026 - 11:55h.

El autor del histórico gol del empate frente a Portugal sufrió una agresión en 2021 donde casi pierde la vista

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Yoane Wissa se ha convertido en uno de los nombres propios del arranque del Mundial de 2026. El delantero de la República Democrática del Congo fue el autor del histórico gol que permitió a su selección empatar ante Portugal en su debut en el torneo, un resultado sorprendente para un país que volvía a disputar una Copa del Mundo 52 años después de su única participación anterior, en Alemania 1974. El atacante, jugador del Newcastle y una de las grandes referencias del combinado africano, vive ahora uno de los momentos más importantes de su carrera. Sin embargo, detrás de su éxito deportivo se esconde una historia personal marcada por un episodio que estuvo a punto de cambiar su vida para siempre.

La agresión con ácido que pudo acabar con la carrera de Yoane Wissa

Mucho antes de convertirse en uno de los referentes ofensivos de la República Democrática del Congo, Wissa sufrió una de las experiencias más traumáticas de su vida. En 2021, cuando jugaba en el Lorient, fue víctima de una violenta agresión durante un intento de secuestro de su hija. Según relataron distintos medios, una mujer irrumpió en el domicilio familiar con la intención de llevarse a la menor. El delantero trató de impedirlo y fue atacado con ácido en el rostro. La agresión le provocó quemaduras graves y una lesión ocular que obligó a los médicos a intervenir quirúrgicamente de urgencia.

Durante semanas existía una gran preocupación por las secuelas que podría sufrir el futbolista. La gravedad de las heridas puso en riesgo no solo su carrera deportiva, sino también parte de su visión. El propio jugador necesitó un largo proceso de recuperación física y psicológica antes de volver a los terrenos de juego.

De casi perder la vista a hacer historia con la República Democrática del Congo

Wissa, tras completar su recuperación, regresó a la competición y realizó grandes campañas con la camiseta del Brentford, club por el que ficharía en la temporada 2021/22. Cinco años después de aquella agresión, es jugador del Newcastle y ha escrito una de las páginas más importantes de la historia reciente del fútbol congoleño. Su gol frente a Portugal permitió a la República Democrática del Congo sumar un empate en su regreso a una Copa del Mundo 52 años después y ha confirmado su papel como líder de una generación que busca dejar huella en el torneo.