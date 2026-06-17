Fran Duarte Madrid, 17 JUN 2026 - 02:01h.

Haaland le recoge el guante a Mbappé y se apunta otro doblete en su debut en el Mundial. Los iraquíes plantaron cara a los vikingos, pero un error grosero les deja sin puntuar

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El Irak - Noruega (1-4) ha dejado un nombre propio por encima de todos: Erling Haaland. El ‘cyborg’ noruego no ha podido tener mejor debut en un Mundial y le lanza el reto por el máximo goleador a Mbappé tras su doblete contra Senegal. Los iraquíes hicieron buen partido, pero el error garrafal de Tahseen cambió el encuentro por completo después de haber conseguido empatar.

Las notas de los jugadores de Noruega

Nyland (6): Pudo hacer más en el gol de Hussein. Al final del primer tiempo evitó el empate a dos de los iraquíes.

M. Wolfe (7.5): Supo encontrar a Haaland con un gran pase para hacer el primer gol de los vikingos y cerró a cal y canto su banda defensivamente.

T. Heggem (6): No estuvo al nivel de Ajer, pero compone con él una de las defensas más temidas del Mundial.

K. Ajer (6.5): Solo dejó un remate que fue el del gol. Un baluarte defensivo y casi inexpugnable en el ataque aéreo anulando así a la mejor arma de los iraquíes.

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J. Ryerson (5): El más flojo de la defensa vikinga. Por su banda vino el gol de Hussein.

F. Aursnes (6.5): El responsable en la salida de balón de Noruega, muy preciso en los pases rozando el 100% de efectividad.

S. Berge (7): Director de orquesta noruego. No paró de distribuir hacia delante y hacia atrás. Un gran partido con un 93% de pases precisos.

M. Odegaard (7): De menos a más. Acabó dando la asistencia en el tercer gol de los vikingos.

A. Nusa (7): Impreciso en el pase corto y certero en el pase largo. Puso a correr a Haaland cuando más lo necesitaban y acabó apareciendo.

E. Haaland (9): No podía ser otro el autor del primer gol de Noruega en el Mundial. Definición de nueve lanzándose con fe para mandar el gol a la red tras un buen pase de Wolfe. Su segundo gol fue un reflejo del hambre que tiene siempre por marcar, presionando al portero y forzando el fallo en la defensa iraquí.

A. Sorloth (5.5): A la sombra de Haaland en ataque, tuvo que esforzarse más en las tareas defensivas y fue muy solidario en las ayudas.

Suplentes

Andreas Schjelderup (-)

Kristian Thorstvedt (6): Molestó lo suficiente al Hussein para obligarle a meterse gol en propia.

Oscar Bobb (-)

Leo Ostigard (7): Dos minutos sobre el césped necesitó para marcar con un cabezazo tremendo para poner tierra de por medio en el marcador.

Patrick Berg (-)

Las notas de los jugadores de Irak

J. Hassan (6): A pesar de que la mayor parte de la culpa fue de Tahseen por dejarle el marrón ante Haaland, lo cierto es que no estuvo fino despejando ese balón que acabó en gol del gigante noruego. Al final del partido evitó con una gran parada el hat-trick de Haaland.

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M. Doski (7): El mejor de los iraquíes junto a Hussein. Cerró su banda y no permitió prácticamente ninguna incursión por su lado. Cinco entradas con éxito de seis en total y 11 duelos ganados de 13. No fue regateado ni una vez.

A. Hashem (5)

Z. Tahseen (2): Fallo garrafal en el segundo de Haaland dejando vendido por completo a su portero.

H. Ali (5)

A. Jasim (6)

A. Al-Ammari (7): De sus botas nació la asistencia para el empate de Hussein tras una gran jugada en la que puso un centro con música directo a la cabeza del ‘18’ iraquí

Z. Ismail (6): Llevó la batuta en el centro aportando la circulación necesaria. Partido correcto.

I. Bayesh (5)

A. Al-Hamadi (5): Tuvo una gran ocasión al final de la primera parte para conseguir el empate a dos que salió a córner después de una gran intervención de Nyland. El resto del partido no llegó a la intensidad a la que si llegaron otros compañeros.

A. Hussein (7): La estrella de Irak también apareció elevándose entre las torres noruegas para hacer el empate con un gran gol de cabeza. Al final se metió gol en propia intentando proteger la portería y evitar el último gol.

Suplentes

Marko Farji (-)

Zidane Iqbal (-)

Mustafa Saadoon (-)

Ahmed Qasem (-)

Mohanad Ali (-)