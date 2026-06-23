Pablo Sánchez 23 JUN 2026 - 17:50h.

La hermana de Cristiano Ronaldo estalla tras el lío que hay en Portugal: "Se les ha olvidado cómo se pasa el balón"

Segundo partido de la fase de grupo para ambas escuadras

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Portugal y Uzbekistán se ven las caras a partir de las 19.00 horas en el duelo de la segunda jornada del Mundial. Un partido al que ambas llegan con necesidades para seguir adelante en el torneo tras no conseguir la victoria en el estreno. La responsabilidad recae sobre el cuadro luso ante su condición de favorito en el choque y en el torneo en una cita trampa para los de Roberto Martínez.

Once de Portugal: bajas y novedades

Roberto Martínez optó por salir de inicio con un once prácticamente idéntico al que empató en la primera jornada frente a la República Democrática del Congo con solo un cambio cuanto menos sorprendente. El seleccionador decidió sacar a Joao Félix de titular en detrimento de Bernardo Silva.

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El resto del equipo es el siguiente: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Once de Uzbekistán: bajas y novedades

Cannavaro no dudó en alinear a sus mejores hombres ante uno de los rivales más complejos de su grupo. Khusanov volverá a liderar la defensa y Shomurodov acutará de nuevo en ataque en busca del gol. El once inicla de Uzbekistán está compuesto por: Nematov; Ashurmatov, Nasrullaev, Khusanov, Karimov; Abdullaev, Khamrobekov, Aziz G'aniev, Shukurov, Fayzullaev; Shomurodov