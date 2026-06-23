Logo de El DesmarqueEl Desmarque
Fútbol
Mundial de fútbol
Competicion:

Alineaciones confirmadas de Portugal y Uzbekistán hoy en el Mundial 2026 con un cambio sorprendente

Roberto Martínez, con Portugal.
Roberto Martínez, con Portugal.. EFE
Compartir

Portugal y Uzbekistán se ven las caras a partir de las 19.00 horas en el duelo de la segunda jornada del Mundial. Un partido al que ambas llegan con necesidades para seguir adelante en el torneo tras no conseguir la victoria en el estreno. La responsabilidad recae sobre el cuadro luso ante su condición de favorito en el choque y en el torneo en una cita trampa para los de Roberto Martínez.

Once de Portugal: bajas y novedades

Roberto Martínez optó por salir de inicio con un once prácticamente idéntico al que empató en la primera jornada frente a la República Democrática del Congo con solo un cambio cuanto menos sorprendente. El seleccionador decidió sacar a Joao Félix de titular en detrimento de Bernardo Silva.

PUEDE INTERESARTE

El resto del equipo es el siguiente: Diogo Costa, Cancelo, Rúben Días, Renato Veiga, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves, Bruno Fernandes, Pedro Neto, Joao Félix y Cristiano Ronaldo.

Bernardo Silva, con la selección de Portugal
Bernardo Silva, con la selección de Portugal. EuropaPress
PUEDE INTERESARTE

Once de Uzbekistán: bajas y novedades

Cannavaro no dudó en alinear a sus mejores hombres ante uno de los rivales más complejos de su grupo. Khusanov volverá a liderar la defensa y Shomurodov acutará de nuevo en ataque en busca del gol. El once inicla de Uzbekistán está compuesto por: Nematov; Ashurmatov, Nasrullaev, Khusanov, Karimov; Abdullaev, Khamrobekov, Aziz G'aniev, Shukurov, Fayzullaev; Shomurodov

Temas