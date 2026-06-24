Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 18:00h.

Director deportivo y entrenador sientan las bases de la planificación

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El Málaga CF aparca las celebraciones del histórico ascenso a LALIGA EA Sports para poner el foco en la planificación. La dirección deportiva que comanda Loren Juarros recoge las primeras peticiones del cuerpo técnico malaguista con vistas a elevar el nivel de la primera plantilla. Se buscan nuevas piezas para la defensa de Juanfran Funes, pero también algún cromo en ataque. Varios nombres comienzan a sonar mientras el club perfila su hoja de ruta.

Tras unos días muy intensos, el Málaga, en palabras de Kike Pérez, comienza a moverse en el mercado de fichajes. El director general boquerón avanza los planes iniciales de la dirección deportiva en cuanto a incorporaciones, pero sobre todo en lo que respecta a salidas.

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El Málaga perfila sus fichajes y líneas rojas en el mercado de verano

En el programa Área Malaguista de 101 TV Málaga, el citado dirigente malaguista arrojó los primeros detalles del verano que protagonizará el club costasoleño tras su regreso a la Primera División. Se esperan varias incorporaciones: "Loren y Funes ya han estado trabajando estos días. En los dos escenarios era la continuidad. Es muy difícil en el mundo el fútbol dar con un grupo así. Y la continuidad es lo que nos ha traído hasta aquí. En líneas generales, la palabra es continuidad. Todavía es pronto para saber cuántos fichajes tenemos que hacer. En ello están Loren y Funes. Loren tiene unas líneas maestras pero hay que trabajarlas. No sé si serán 6 o 9 fichajes".

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Al ser cuestionado por posibles salidas de pesos pesados, Kike Pérez afirmó que el Málaga mantendrá una postura firme durante todo el verano: "El club en otros momentos ha estado más débil, más necesitado. Hemos tenido que negociar. Pero ahora el club está bien y fuerte. Hemos trabajado muchísimo para tener este equipo, porque para tener esto hay que trabajar mucho en todos los departamentos. En Primera estamos más fuertes, sabiendo que hay que trabajar más. No vamos a negociar, solo cláusulas de rescisión. Igual en otro momento el club sí tiene que negociar porque había vuelto al fútbol profesional. Ahora podemos estar más firmes. Las cláusulas y los salarios cambian con el ascenso. Que yo tenga constancia, no ha habido oferta por nadie, sí que hay ruido. Pero Loren no nos ha comunicado nada".