El Atlético de Madrid apunta el fichaje de Mason Greenwood: condición y precio fijo

Ángel Cotán 24 JUN 2026 - 21:08h.

El club francés necesita vender

El Atlético de Madrid cierra el fichaje de Álex Grimaldo

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El Atlético de Madrid parecía recuperar la calma tras un inicio de mercado de verano muy convulso. Entre rumores, ofertas y comunicados estuvo inmerso el club colchonero hasta disfrutar de una tregua. Las palabras de Julián Álvarez han vuelto a alterarlo todo y obliga a Mateu Alemany y su dirección deportiva a mover ficha.

Si se acaba produciendo la salida del delantero argentino, el líder de la parcela deportiva se verá obligado a confeccionar un ataque prácticamente nuevo. Con Antoine Griezmann en Orlando y Alexander Sorloth con medio pie en la Juventus, son varias las incorporaciones que demandaría la zona ofensiva del Atlético. Desde Francia apuntan un nombre.

El Atlético de Madrid apunta el fichaje de Mason Greenwood

Según informa el prestigioso medio galo Lequipe, el Atlético habría mostrado interés por el fichaje de Mason Greenwood. A sus 24 años, el extremo derecho anotó el pasado curso 25 goles y repartió hasta once tantos entre todas las competiciones. Un gran nivel con el Olympique de Marsella que ha llamado la atención de varios clubes.

La citada fuente afirma que el Atlético de Madrid sigue la pista al atacante inglés al igual que Al-Hilal, AS Roma y Fenerbahce. No obstante, esta operación está sujeta a una condición y no es otra que una gran venta como la que podría protagonizar Julián Álvarez.

El club galo está rechazando propuestas que giran en torno a los treinta millones y fija el precio de Mason Greenwood en los 50-55 millones de euros. No es la primera ventana de transferencias en la que el extremo es relacionado con el conjunto rojiblanco que podría volver a LALIGA EA Sports tras brillar en el Getafe. Pese a contar con contrato hasta junio de 2029, el Olympique de Marsella necesita vender a lo largo del presente mercado de fichajes.