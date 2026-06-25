Julen Agirrezabala se une a los pretendidos de Fernando Soriano para la portería del Dépor

Celia Pérez 25 JUN 2026 - 08:30h.

El guardameta del Athletic es pretendido por el conjunto herculino junto a Diego Conde

Sergio Escudero, opción seria para cerrar la defensa del Real Zaragoza

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Los días pasan y el Dépor sigue trabajando a fondo para conseguir los fichajes necesarios este verano. Fernando Soriano no para y ahora centra la atención en el portero que quiere encontrar para reforzar la meta herculina. Si ayer aparecía desde Turquía el nombre de Ersin Destanoglu, poco después lo hacía Diego Conde y recientemente Julen Agirrezabala.

Según cuenta La Voz de Galicia, la dirección deportiva acelera para conseguir al candidato idóneo y ahí aparecen los nombres de Diego Conde y Julen Agirrezabala. El primero de ellos pertenece al Villarreal y viene de completar un buen año en el ascenso del Leganés. El segundo, con contrato en el Athletic viene de estar cedido en el Valencia y es el principal candidato de Fernando Soriano. Los dos son muy del gusto del club herculino y ya conocerían el interés del club gallego en ellos este verano.

Fernando Soriano busca un refuerzo para la portería

Con todo un verano aún por delante, el director deportivo blanquiazul parece tener marcados los refuerzos que hacen falta en la primera plantilla. Comenzando por la portería, donde el Deportivo busca un portero de nivel que eleve la competencia entre Álvaro Ferllo y Germán Parreño. El equipo herculino busca un portero en el mercado de verano que llegue para competir por la titularidad. No se conforma con un tercer portero al uso. La línea defensiva apunta a sufrir una revolución importante, y a expensas de las salidas, se buscan dos laterales, uno para cada perfil, así como dos centrales, además de un extremo diestro y dos delanteros.

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El verano aún es largo, pero lo que está claro es que Fernando Soriano tiene muy clara la hoja de ruta a seguir en el Dépor y trabaja a fondo para poder asegurar todas las demarcaciones que están marcadas en rojo.